Buongiorno buon mercoledì 4 settembre 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

Oggi è mercoledì, il giorno che segna la metà della settimana e che spesso ci fa sentire come se stessimo correndo su una giostra. Per spezzare la monotonia e dare un pizzico di leggerezza alla giornata, ho raccolto per voi una serie di frasi divertenti e spassose da condividere e far sorridere chi vi circonda. Che si tratti di un caffè con un amico, di un messaggio a un collega o semplicemente di un sorriso per voi stessi, queste frasi vi aiuteranno a rendere il mercoledì un po’ meno “lavorativo” e molto più “leggero”! Pronti a iniziare? Ecco a voi 100 frasi del buongiorno da ridere!





Buongiorno! Oggi è mercoledì, metà strada verso il weekend… e la metà non è mai stata così lunga!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui inizi a contare i minuti fino a venerdì!

Buongiorno! Spero che il tuo caffè sia forte e le tue riunioni brevi!

Buongiorno! Se il mercoledì fosse una persona, sarebbe quel parente che si presenta a casa tua senza avviso!

Buongiorno! Oggi è mercoledì: il giorno ideale per fare progetti di fuga… dal lavoro!

Buongiorno! Mercoledì: l’unico giorno della settimana che sembra avere una sua vita propria!

Buongiorno! Se la settimana fosse una pizza, il mercoledì sarebbe la fetta con più ananas!

Buongiorno! Non dimenticare di sorridere oggi: è mercoledì, il giorno in cui tutto è lecito!

Buongiorno! Oggi è mercoledì, quindi ricorda che i sogni si avverano… solo se non eventi collaterali!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui l’ottimismo è a buon mercato e i sogni sono in saldo!

Buongiorno! La settimana è come un puzzle: oggi è solo la metà del mercoledì… essenziale!

Buongiorno! Anche le scarpe più comode non possono alleviare il lunedì di mercoledì!

Buongiorno! Mercoledì, non ti preoccupare: siamo a metà strada verso qualcosa di straordinario! Oppure verso un po’ di pizza!

Buongiorno! Mercoledì è il giorno perfetto per vederci e lamentarci del venerdì!

Buongiorno! Se il mercoledì fosse una canzone, sarebbe una di quelle che ascolti senza volerlo!

Buongiorno! Ricorda, mercoledì è come un taco: a metà strada tra il lunedì e il venerdì!

Buongiorno! Oggi è mercoledì: se non sei felice, almeno puoi cercare di ridere!

Buongiorno! Mercoledì è il giorno in cui il caffè diventa il tuo unico amico!

Buongiorno! Se il mercoledì fosse un film, sarebbe un grande classico… da vedere a spillare popcorn!

Buongiorno! Mercoledì, il giorno in cui dimentichiamo i buoni propositi di lunedì!

Buongiorno! Mercoledì è quando inizia il gioco “Speriamo di sopravvivere fino al weekend”!

Buongiorno! Mercoledì: anche gli orologio si fermano e aspettano venerdì!

Buongiorno! È mercoledì! Pronto a resistere come un gladiatore in un’arena piena di scadenze!

Buongiorno! Ricorda: il mercoledì è solo un altro passo più vicino alla pizza del weekend!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui i sogni di lunedì vengono rinviati a venerdì!

Buongiorno! Chi ha bisogno di una giostra quando hai il mercoledì?

Buongiorno! Mercoledì è il giorno perfetto per decidere di non prendere decisioni!

Buongiorno! Spero che la tua giornata sia più luminosa del lunedì e meno frenetica del martedì!

Buongiorno! Se il mercoledì fosse un dessert, sarebbe una torta di compleanno… lasciata in frigo troppo a lungo!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui le menti brillanti diventano incautamente ottimiste!

Buongiorno! Mi dispiace informarti che il caffè non fa il lavoro oggi… è mercoledì!

Buongiorno! Buon mercoledì! Ricorda: è tutto un gioco fino a giovedì!

Buongiorno! Se il mercoledì avesse un motto, sarebbe “Contando i giorni!”

Buongiorno! Mercoledì è come un popcorn: saltella ma non goffamente!

Buongiorno! Mercoledì, bendandoti in modo ingegnoso per il weekend!

Buongiorno! Oggi è mercoledì: se non avessi caffeina, mi sentirei completamente dispersa!

Buongiorno! Mercoledì, il giorno in cui gli obiettivi diventano solo suggerimenti!

Buongiorno! Se i tuoi sogni ti scoraggiano, sei A-P-A-T-I perché è mercoledì!

Buongiorno! Mercoledì è quel giorno in cui il tuo ‘cancella permanenti’ diventa il tuo miglior amico!

Buongiorno! La vita è futile; oggi il tuo obiettivo è sopravvivere al mercoledì!

Buongiorno! È mercoledì, il giorno in cui nessuno può ottenere nulla di sensato fatto… in men che non si dica!

Buongiorno! Se oggi incontrassi un drago, direi “tornati venerdì, amico!”

Buongiorno! Mercoledì: dove la follia della settimana incontra il caffè!

Buongiorno! Se stai cercando di tenere a bada il mercoledì, prendi un caffè e vai!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui voglio solo che gli impegni lavorativi si sciolgano come neve al sole!

Buongiorno! Cosa succede a mercoledì? Un sacco di caffeina e risate!

Buongiorno! Mercoledì è come la mia dieta: una serie di scelte discutibili!

Buongiorno! Mercoledì è quello strano giorno in cui cerchi condividere scalette inutili!

Buongiorno! Oggi mercoledì, anche se non c’è alcun dolce che può cavare questo giorno!

Buongiorno! Se il mercoledì avesse un sapore, sarebbe popcorn burrosi e salato!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui la tua energia è a -10%!

Buongiorno! Mercoledì, il giorno in cui scrivo “buona fortuna” a me stesso!

Buongiorno! Oggi è mercocaffè-vedi-guys!

Buongiorno! Mercoledì è un’opportunità per sperare di respirare un po’ più a lungo.

Buongiorno! È mercoledì! Dovresti scrivere la tua lettera di lamentele!

Buongiorno! Mercoledì è così vicino al fine settimana che gli riserbo ePaged!

Buongiorno! Se oggi ti senti stanco, abbi pietà: è solo mercoledì!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui il piccolo sole cerca di brillare più forte!

Buongiorno! Se il mercoledì fosse un film, sarebbe un horror… di lavoro!

Buongiorno! Mercoledì è quando inizi a pensare al lunedì successivo!

Buongiorno! Mercoledì è la giornata in cui scrivi “giovedì” ovunque tu guardi!

Buongiorno! Mercoledì è come una lasagna: ci vorrebbe più di un giorno fuorviato!

Buongiorno! Mercoledì è il giorno ideale per fare una pausa e ridere di quanto siamo ridicoli!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno che nessuno comprerebbe mai!

Buongiorno! Se hai bisogno di una pausa, il mercoledì è quello giusto!

Buongiorno! Oggi è mercoledì: il giorno di attesa tra bianco e nero!

Buongiorno! Mercoledì è il sostituto dell’ottimista!

Buongiorno! Spero tu sia pronto a sopportare il mercoledì… altrimenti vacanza in arrivo!

Buongiorno! Mercoledì: un’altra fetta di vita!

Buongiorno! Se c’è una squadra in pausa, sono io cut di mercoledì!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno impossibile di ogni settimana!

Buongiorno! Attenzione, è mercoledì, probabilmente non c’è alcun motivo di preoccuparsi!

Buongiorno! Oggi hai voglia di coccole e mercoledì di nostalgia!

Buongiorno! Mercoledì è bella per le vendite!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui si prevede che il fine settimana arrivi il prima possibile!

Buongiorno! Mercoledì è il giorno in cui la calma regna stanotte!

Buongiorno! Mercoledì è la corsa contro il tempo!

Buongiorno! Se il mercoledì avesse un sapore, sarebbe gelato al pistacchio!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno giusto per scrivere lettere dolci ai drammatici!

Buongiorno! Mercoledì è il giorno perfetto per fare cadere il telefono!

Buongiorno! Non dimenticare: il mercoledì porta le pecore!

Buongiorno! Se oggi è triste, alza le spalle e riderai più tardi!

Buongiorno! Mercoledì è quello strano giorno in cui crediamo di essere sani di mente!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno di ogni primavera!

Buongiorno! Spero che il tuo mercoledì sia pieno di pasticcini e sciocchezze!

Buongiorno! Se c’è confusione, ricorda: è solo mercoledì!

Buongiorno! Mercoledì è il giorno ideale per guardare film insensati!

Buongiorno! In caso di emergenze mercoledì, recati a bruciare tutto in vista!

Buongiorno! Mercoledì è tutto ciò che avremmo potuto desiderare se avessimo sognato!

Buongiorno! Oggi è il giorno di contare le ore!

Buongiorno! Mercoledì: un altro giorno, un altro caffè!

Buongiorno! Se il martedì fosse felice, mercoledì sarebbe una festa!

Buongiorno! Rimani forte; chi non ama il mercoledì?

Buongiorno! Mercoledì, non fermarti mai di combattere!

Buongiorno! Se il mercoledì avesse un motto, sarebbe: “In caso di dubbio… mai!”

Buongiorno! Mercoledì: un mercoledì inaspettato!

Buongiorno! Questo giorno è una scatola di cioccolatini… in attesa delle tempestose!

Buongiorno! Se hai bisogno di energia, dille chi sei tu mercoledì!

Buongiorno! Mercoledì è la settimana al 50%!

Buongiorno! Mercoledì: il giorno in cui prendi il tuo mercoledì e lo rendi eccitante!

Spero che queste frasi ti facciano sorridere e ti aiutino a trascorrere un mercoledì divertente!