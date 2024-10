Cade dal marciapiede, uomo di 63 anni perde la vita investito da un veicolo a Cantù

Un 63enne ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto il 28 ottobre a Cantù, nella provincia di Como. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto in strada mentre camminava sul marciapiede.

Il tragico evento è avvenuto in viale Italia a Vighizzolo di Cantù intorno alle 20:00. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano La Provincia di Como, stando alla prima ricostruzione, il 63enne stava passeggiando sul marciapiede quando ha inciampato, cadendo in strada proprio nel momento in cui sopraggiungeva un’auto. La dinamica suggerisce che il conducente, un giovane, non aveva possibilità di evitare l’impatto.





L’impatto è stato devastante: il veicolo, una Renault Twingo, ha colpito l’uomo con la parte anteriore destra, provocando una caduta violenta. Dopo l’incidente, il giovane al volante ha subito fermato la propria auto a poche decine di metri e si è precipitato a soccorrere l’uomo, il quale era già privo di conoscenza.

Prontamente intervenuta, l’ambulanza della Croce Rossa di Cantù e un’automedica sono arrivate sul posto in codice rosso. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione e il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, per il 63enne non c’è stato nulla da fare; è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Indagini in Corso e Misure di Sicurezza Stradale

Dopo l’incidente, l’area è stata messa in sicurezza e transennata dalle forze dell’ordine per consentire l’esecuzione dei rilievi del caso. Attualmente, i carabinieri di Cantù stanno conducendo le indagini necessarie per accertare con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. La testimonianza dei presenti potrebbe rivelarsi cruciale per chiarire la sequenza degli eventi.

È un triste promemoria sui pericoli che possono sorgere anche durante gesti quotidiani come una semplice passeggiata. Incidenti come questo sollevano interrogativi importanti sulle misure di sicurezza stradale, non solo per la protezione dei pedoni, ma anche per la sensibilizzazione degli automobilisti a una maggiore attenzione lungo le strade, specialmente in aree frequentate da pedoni.

Investigare l’incidente per chiarire le cause e le responsabilità.

Promuovere campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Valutare l’implementazione di misure di sicurezza aggiuntive in strade ad alto traffico.

Questo tragico episodio sottolinea l’importanza di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada e la necessità di una maggiore educazione sulla sicurezza stradale, affinché situazioni simili possano essere evitate in futuro.