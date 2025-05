Innovazione nella lotta al cancro al seno: microbolle e ultrasuoni per terapie non invasive

Le terapie non invasive rappresentano il futuro dell’oncologia, e una delle scoperte più promettenti degli ultimi anni riguarda l’uso combinato di microbolle attivate da ultrasuoni per il trattamento del cancro al seno. Questa tecnologia, attualmente in fase di studio avanzato, potrebbe ridurre drasticamente la necessità di interventi chirurgici, offrendo un’alternativa efficace e meno traumatica per i pazienti.





Come funziona la tecnologia?

Le microbolle sono piccole strutture sferiche, di dimensioni inferiori a un globulo rosso, riempite di gas e rivestite da un materiale biocompatibile. Quando vengono iniettate nel flusso sanguigno e esposte a ultrasuoni focalizzati, queste bolle iniziano a oscillare e collassare in un processo chiamato cavitazione.

Distruzione mirata dei vasi tumorali : La cavitazione genera forze meccaniche in grado di danneggiare selettivamente i vasi sanguigni che nutrono il tumore, privandolo di ossigeno e nutrienti.

Aumento della permeabilità cellulare : L’azione delle microbolle rende le membrane delle cellule cancerose più permeabili, facilitando l’ingresso di farmaci chemioterapici o immunoterapici direttamente nel tessuto malato.

Risparmio dei tessuti sani: A differenza della chirurgia o della radioterapia tradizionale, questa metodologia agisce in modo localizzato, preservando le cellule sane circostanti.

Risultati clinici promettenti

Uno studio di Fase I (registrato con codice NCT04431674), condotto su 20 pazienti con cancro al seno avanzato, ha dimostrato l’efficacia di questa approccio.

Combinazione con radioterapia : L’abbinamento di ultrasuoni focalizzati e microbolle ha potenziato gli effetti della radioterapia, portando alla scomparsa completa di alcune lesioni tumorali.

Effetti collaterali minimi: I partecipanti hanno riportato solo lievi reazioni localizzate, come arrossamento temporaneo, senza complicazioni sistemiche.

Prospettive future

Questa tecnologia apre la strada a diverse applicazioni:

Terapie personalizzate: La possibilità di veicolare farmaci in modo mirato riduce i dosaggi necessari e massimizza l’efficacia. Trattamento di tumori inoperabili: Potrebbe essere utilizzata per neoplasie situate in aree critiche, dove la chirurgia è rischiosa. Riduzione dei tempi di recupero: Eliminando il trauma chirurgico, i pazienti potrebbero tornare prima alle attività quotidiane.

L’utilizzo di microbolle e ultrasuoni rappresenta un cambio di paradigma nella lotta al cancro al seno, combinando precisione, sicurezza e minore impatto psicofisico. Con ulteriori studi e ottimizzazioni, questa tecnica potrebbe diventare uno standard terapeutico entro il prossimo decennio, trasformando la vita di milioni di pazienti in tutto il mondo.