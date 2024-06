Cade dal motorino, tir lo investe: dramma sulla A1, perde la vita Valter Nappini

Un incidente stradale ha portato via la vita di Valter Nappini, un motociclista esperto originario di Castiglione del Lago (Perugia). La tragedia si è verificata mercoledì sulla A1 all’altezza di Sasso Marconi in direzione Bologna, mentre Nappini viaggiava in sella alla sua moto.





Un viaggiatore appassionato e autista di professione

Valter Nappini, appassionato viaggiatore sulle due ruote e autista di professione, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è stato sbalzato dalla sella, finendo a terra sull’asfalto. Purtroppo, è stato investito da un camion e nonostante i soccorsi del 118, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna a causa delle gravissime ferite riportate.

Condolienze da parte della comunità motociclistica

Valter Nappini era un appassionato e conosciuto motociclista e la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore nella comunità motociclistica. Il Victoryteam Italia e lo Spyderman Club hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia di Nappini.

Ricordo di un amante delle due ruote

La scomparsa di Valter Nappini lascia un vuoto nella comunità motociclistica. La sua passione per le due ruote e la sua esperienza come autista lo avevano reso una figura rispettata e amata. La sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che lo conoscevano.

Nuove informazioni su Valter Nappini

