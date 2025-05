Il compleanno che non dimenticherò mai: il racconto straziante di una madre in lutto

Un anno dopo la tragica perdita della piccola Abigail, la madre, Melissa Carlton, ha deciso di condividere su Instagram un video toccante per onorare la memoria della sua bambina. Il video, pubblicato in occasione di quello che sarebbe stato il decimo compleanno della figlia, raccoglie momenti significativi della sua breve vita: dalla nascita ai primi compleanni, fino ai sorrisi e alle espressioni buffe che hanno caratterizzato il suo carattere gioioso.





Nel post che accompagna il video, Melissa esprime il dolore di una famiglia ancora segnata dalla perdita: “Ieri avrei dovuto vedere una bimba di 10 anni correre giù dalle scale per aprire i regali, invece la casa è tremendamente silenziosa”. La madre si interroga anche sugli interessi che la figlia avrebbe potuto sviluppare crescendo: “Chissà se avrebbe mantenuto la passione per Mario e Minecraft. Oggi posso solo immaginarlo”.

La tragedia si è consumata improvvisamente. Come raccontato dai genitori a Newsweek, Abigail si era svegliata una mattina lamentando un forte mal di stomaco e aveva vomitato più volte. Inizialmente, i genitori avevano pensato a una semplice influenza, ma nel giro di poche ore la situazione è precipitata. La bambina ha perso conoscenza e, nonostante il rapido intervento medico, non c’è stato nulla da fare. In ospedale è stata diagnosticata una sepsi fulminante che si è diffusa rapidamente in tutto il corpo. “In ospedale ci hanno detto che si trattava di una sepsi, che in breve si è diffusa in tutto il corpo della nostra bimba senza lasciarle scampo e che qualsiasi nostro intervento sarebbe stato vano”, ha spiegato Melissa Carlton.

Dopo la perdita di Abigail, la famiglia ha ricevuto un grande sostegno dalla comunità. La loro casa è diventata un luogo di incontro per amici, parenti e vicini che volevano offrire conforto e supporto. “Ci hanno riempiti di amore e affetto, qualcuno ha cucinato per noi, assicurandosi che mangiassimo, altri ci hanno fatto il bucato e si sono occupati dei nostri altri figli, mentre noi cercavamo di reimparare a vivere”, ha raccontato la madre.

La generosità della piccola Abigail sembra aver lasciato un segno indelebile in chi l’ha conosciuta. La madre ricorda con affetto come la figlia, pur essendo così giovane, mostrasse sempre un grande altruismo: “Quando riceveva per il compleanno dei soldi, chiedeva sempre di poterli utilizzare in alcuni regalini per i fratelli minori”.

Per commemorare la bambina ad un anno dalla sua scomparsa, la famiglia ha organizzato un evento speciale ispirato ai suoi interessi. Hanno creato un sentiero avventura simile a uno dei percorsi del videogioco Super Mario, uno dei preferiti di Abigail. Durante l’attività, i bambini partecipanti trovavano dei cartellini con piccoli compiti da svolgere, tutti incentrati sul compiere gesti gentili verso gli altri. L’iniziativa è stata un modo per onorare lo spirito generoso e gioioso della bambina. Durante l’evento, un arcobaleno è apparso nel cielo, un momento che Melissa Carlton ha interpretato come un segno della presenza della figlia: “Ad un certo punto è comparso un arcobaleno, so di per certo che è stata lei a regalarci quei colori”.

La storia di Abigail e l’omaggio dei suoi genitori hanno toccato profondamente chiunque abbia letto o visto il video condiviso da Melissa. Un racconto che non solo testimonia la forza di una famiglia nel superare una perdita così devastante, ma che invita anche a riflettere sull’importanza dei piccoli gesti di gentilezza e amore nella vita quotidiana.