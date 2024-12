Camion investe una madre con due figli e fugge: deceduta la 34enne, dramma a Milano in viale Renato Serra. I bambini (nel passeggino) feriti ma vivi

Tragedia a Milano nella mattina di giovedì 11 dicembre. Una donna di 34 anni, di origine peruviana, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in viale Renato Serra, all’angolo con viale Scarampo. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ai suoi due figli gemelli di un anno e mezzo e alla nonna, quando è stata travolta da un camion in transito. L’autista del mezzo pesante è fuggito senza prestare soccorso ed è attualmente ricercato dalla polizia locale.





L’incidente si è verificato intorno alle 9:45, in una delle aree più trafficate della città. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando con il semaforo verde, spingendo un passeggino doppio e accompagnata dalla nonna dei bambini. Improvvisamente, un camion che stava effettuando una svolta a destra l’ha investita in pieno, provocando il tragico epilogo. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

I due bambini e la nonna sono rimasti feriti nell’incidente ma, fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. Sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e cure, ma non sono in pericolo di vita. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e i filmati sono ora al vaglio degli investigatori per identificare il responsabile.

Le immagini mostrano chiaramente il momento dell’impatto: la donna attraversa la strada con il passeggino e viene travolta dal camion durante la manovra di svolta. Dopo l’incidente, il conducente del mezzo pesante si è dato alla fuga senza fermarsi né prestare aiuto alle vittime. Gli agenti della polizia locale di Milano stanno conducendo una vasta operazione di ricerca, estendendo le indagini anche alle autostrade e alle tangenziali limitrofe.

Un testimone presente sul luogo dell’incidente ha dichiarato: “È stato terribile. Ho visto la donna attraversare con i bambini e poi il camion che l’ha colpita. Non si è fermato nemmeno per un attimo.” La dinamica dell’accaduto ha scosso profondamente i residenti del quartiere, che si sono radunati sul posto per portare fiori e messaggi di cordoglio.

La vittima era una madre peruviana che viveva a Milano da diversi anni. Era conosciuta nella comunità locale come una persona gentile e dedita alla famiglia. Il suo tragico destino ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e parenti. Un conoscente della famiglia ha commentato: “Non riesco a credere che sia successo. Era una madre amorevole e una persona meravigliosa. Siamo tutti sconvolti.”