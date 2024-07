Carla Visentin, trovato il cadavere della turista scomparsa in Sardegna: il corpo della donna individuato da un drone in un boschetto

Carla Visentin, una donna di 73 anni originaria di Loreggia, Veneto, è stata trovata senza vita dopo essere scomparsa domenica sera da un residence nella zona di Cala Lupo, a Stintino, nel nord della Sardegna. Il suo corpo è stato individuato in un anfratto tra gli scogli grazie all’utilizzo di un drone impiegato dai carabinieri durante le operazioni di ricerca.





Le forze dell’ordine e la Protezione civile, supportate da motovedette e sommozzatori, hanno lavorato incessantemente per giorni nelle ricerche dell’anziana donna. Le operazioni si erano estese anche alla zona di Capo Falcone e alla costa ovest, data la difficoltà della morfologia del territorio. Il corpo della signora Visentin è stato infine rinvenuto dal gruppo dei Cacciatori di Sardegna in un boschetto, un’area impervia e difficile da raggiungere, non lontano dalla casa in cui risiedeva.

Dettagli della scomparsa

La signora Visentin era giunta in Sardegna il 14 luglio insieme ai suoi familiari, ma si era allontanata dall’abitazione nel pomeriggio, facendo perdere le sue tracce. Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo l’allarme lanciato dai parenti e sono proseguite senza interruzioni fino al tragico ritrovamento.

Utilizzo della tecnologia nelle ricerche

L’uso del drone si è rivelato cruciale nel ritrovamento del corpo, permettendo di esplorare aree inaccessibili e superare le difficoltà imposte dal terreno. Questo ha evidenziato l’importanza della tecnologia nelle operazioni di soccorso in contesti particolarmente difficili. Le squadre coinvolte, tra cui i carabinieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari e gli uomini della compagnia barracellare di Stintino, hanno lavorato senza sosta per localizzare Carla Visentin.

Reazioni e riflessioni

La tragica morte di Carla Visentin ha lasciato sgomenti i familiari e la comunità locale, che avevano sperato in un esito diverso delle ricerche. Questo evento drammatico sottolinea la necessità di maggiore sicurezza e sorveglianza, specialmente per le persone anziane e vulnerabili in contesti turistici e zone con condizioni ambientali difficili.