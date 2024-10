Carmen Coppola perde la vita a 42 anni dopo un intervento chirurgico: il marito richiede l’autopsia

Il marito di Carmen Coppola vuole chiarezza sulla morte della donna di 42 anni, avvenuta ieri alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Carmen era stata portata lì a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico all’ospedale San Giuliano di Giugliano.





Luigi Correale, tramite il suo avvocato, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo che venga eseguita l’autopsia sul corpo della moglie per determinare le cause esatte del decesso e per verificare eventuali responsabilità.

La storia di Carmen Coppola, che lascia tre figli di 18, 13 e 10 anni, è iniziata quattro mesi fa, il 20 giugno, quando ha subito un intervento chirurgico all’ospedale di Giugliano. Due giorni dopo, a causa di un’emorragia, la donna è stata operata di nuovo. Dopo sei giorni, a seguito di un miglioramento delle sue condizioni di salute, Carmen è stata dimessa e anche le visite successive hanno mostrato un buon decorso post-operatorio.

Tuttavia, la donna ha iniziato a svenire continuamente, e il 30 settembre è stata prima portata d’urgenza in ospedale e poi ricoverata alla clinica Pineta Grande. Qui, i medici hanno riscontrato un’infezione molto grave. Le condizioni di Carmen Coppola sono peggiorate progressivamente fino al decesso, avvenuto ieri.