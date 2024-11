Carolyn Smith: “Sentito dire che mio marito mi tradisce”. Poi rivela dettagli su Simone Di Pasquale

La giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, ha rivelato la sua grande passione per gli animali e la sua esperienza personale con la malattia durante una recente intervista a Rai Radio2. La ballerina ha condiviso la storia del suo amato cane Scotty, che in qualche modo ha contribuito a individuare il suo tumore al seno alcuni anni fa.





“Ho quattro cani ora, ma Scotty, che non c’è più, ha praticamente scoperto il mio tumore. Ero a casa, stavamo giocando sul letto, e i cani mi saltavano addosso. Saltando sul seno sinistro mi sono accorta che mi faceva male, e quindi ho deciso di andare a fare degli accertamenti,” ha raccontato Carolyn.

La ballerina ha anche affrontato le recenti voci e fake news che circolano su di lei, compreso il presunto tradimento da parte del marito e la sua presunta malattia.

“Sto combattendo da un mese con una notizia falsa ovvero che mi sto separando da mio marito perché mi ha messo le corna. Ancora non sì è capito con chi, ma so già che non è vero. Siamo una coppia molto, molto affiatata,” ha smentito Smith.

Inoltre, Carolyn ha espresso la sua frustrazione riguardo alle continue voci infondate che riguardano la sua salute e la sua vita personale.

“Ogni mese vedo notizie fake che dicono che sto male, che sono morta… Ma avvisatemi almeno… Mi dispiace, perché le persone si preoccupano; non chiamano me, ma iniziano a chiamare i miei cari per sapere come sto,” ha aggiunto Smith.

La ballerina ha anche commentato la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” e le voci riguardanti la possibile uscita della concorrente Nina Zilli a causa di un infortunio.

“A proposito di ‘Ballando con le Stelle’ ha poi svelato che non è ancora certo se Nina Zilli riuscirà ad andare avanti dopo l’infortunio della scorsa settimana. Spero che p”

Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico e dei fan dello show. Tuttavia, Carolyn Smith rimane concentrata sul suo impegno nel talent show e sulla sua battaglia contro le false informazioni che circolano su di lei.