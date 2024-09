Catania, incidente sulla statale: un 15enne muore dopo l’auto ribaltata, altri tre giovani sono in pericolo

Dramma e tragedia nell’tragico incidente avvenuto la scorsa notte sulla SS 288 in territorio di Ramacca. Un giovane di appena 15 anni ha perso la vita, mentre altri tre coetanei sono attualmente ricoverati in condizioni critiche presso gli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando è giunta una chiamata di soccorso alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania.





La dinamica dell’incidente

Il sinistro si è verificato lungo la statale, precisamente tra il bivio di Iannarello e il comune di Ramacca (CT). Le prime ricostruzioni indicano che i quattro ragazzi sarebbero rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo della loro auto, che ha sbandato ed è uscita di strada per cause che sono attualmente oggetto di indagine. Sembrerebbe che il veicolo abbia effettuato una manovra errata, ma sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli precisi dell’incidente.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno estratto i ragazzi feriti e messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Inoltre, sono stati presenti i Carabinieri delle stazioni di Palagonia e Ramacca, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Le autorità competenti stanno anche raccogliendo testimonianze di eventuali testimoni per comprendere meglio cosa sia accaduto e come sia potuto avvenire un episodio così drammatico.

Conseguenze e reazioni alla tragedia

La notizia ha immediatamente suscitato sgomento e commozione nella comunità locale, dove i giovani sono spesso protagonisti di incidenti stradali che lasciano un’impronta indelebile. I medici stanno monitorando attentamente le condizioni dei tre ragazzi ancora ricoverati, sperando di fornire aggiornamenti positivi nei prossimi giorni. La tragedia ha riaperto anche il dibattito sulla sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda i giovani che si mettono alla guida, spesso senza le necessarie precauzioni e in condizioni di rischio.

La comunità di Ramacca si unisce in un momento di dolore e solidarietà, mentre le famiglie delle vittime e dei feriti affrontano il tragico evento con grande angoscia. È fondamentale, ora più che mai, riflettere sulla responsabilità alla guida e le numerose vite che ogni giorno possono essere messe a rischio sulle strade.