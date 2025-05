Morto a 59 anni Antonio Volpe, ematologo dell’ospedale Moscati: il cordoglio dei colleghi

Grave perdita per il mondo medico campano e in particolare per l’ematologia: il dottor Antonio Volpe, figura di spicco dell’Unità Operativa di Ematologia dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, è venuto a mancare all’età di 59 anni. La notizia, diffusa anche dall’ospedale irpino dove il medico prestava servizio da anni, ha scosso profondamente sia i colleghi sia i pazienti che negli anni avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.





Il dottor Volpe, figlio di Ettore Volpe, ex primario e fondatore del reparto di Ematologia dello stesso ospedale, era un professionista stimato e un punto di riferimento per molte persone. La sua scomparsa ha lasciato un segno indelebile non solo nella sua famiglia, ma anche tra i colleghi che lo consideravano un esempio di dedizione e umanità.

Il primario Cesare Gridelli ha voluto ricordarlo con parole toccanti: “Difficile dire addio ad Antonio Volpe, collega speciale del nostro ospedale, sempre al fianco dei malati, anche con spirito cristiano di servizio. Tutto il dipartimento di onco-ematologia piange il collega, l’amico, lo straordinario professionista, sempre pronto ad assistere, curare i malati, sempre attento a fare progredire servizi e possibilità di assistenza del nostro ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino”.

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale firmata dal direttore generale Renato Pizzuti, che ha sottolineato la perdita non solo di un eccellente medico, ma anche di un uomo profondamente rispettato. “L’Azienda e l’intera comunità perdono un eccellente professionista e un uomo perbene, amato dai colleghi e stimato dai pazienti, per i quali era un punto di riferimento”, si legge nella dichiarazione. “Antonio Volpe se n’è andato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in quanti l’hanno conosciuto e ne hanno ammirato la signorilità, accompagnata da un profondo senso del dovere e di responsabilità, consapevole com’era che la fragilità della malattia ha bisogno di cura, ma anche di grande umanità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze, condivise da tutta l’Azienda, profondamente toccata dalla sua perdita”.

Il dottor Volpe era noto per il suo impegno costante nel miglioramento delle cure offerte dal reparto di ematologia dell’ospedale irpino. La sua dedizione verso i pazienti e la sua capacità di coniugare competenze mediche con una profonda sensibilità umana lo avevano reso una figura unica e insostituibile. Era apprezzato non solo per le sue abilità professionali ma anche per il modo in cui affrontava le sfide quotidiane della malattia accanto ai suoi pazienti.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità medica locale e per tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lui o di essere seguiti da lui come pazienti. Il suo ricordo rimarrà vivo non solo tra le mura dell’ospedale San Giuseppe Moscati ma anche nei cuori delle tante persone che lo hanno conosciuto.

I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata, come richiesto dalla famiglia. In questo momento di dolore, l’intera comunità si stringe attorno ai familiari del dottor Antonio Volpe, ricordandolo come un esempio di professionalità, umanità e dedizione al servizio degli altri.