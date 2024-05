Cavallo lo schiaccia contro un cancello: 57enne perde la vita in un centro ippico nel Pisano

Tragedia sul lavoro in un maneggio a Crespina Lorenzana: uomo schiacciato da un cavallo, indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente. La vittima era un lavoratore esperto del settore, residente a Livorno.





Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa, dove un uomo di 57 anni è deceduto a causa di un tragico evento verificatosi in un centro ippico. Nella mattinata di martedì 14 maggio, l’uomo è stato schiacciato dal peso di un cavallo, perdendo la vita sul colpo.

La vittima, un residente di Livorno con molti anni di esperienza nel settore, stava riaccompagnando l’animale nelle stalle quando il cavallo ha avuto uno scatto improvviso, schiacciandolo violentemente contro lo stipite di un cancello. L’incidente ha lasciato tutti sconvolti e ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le indagini sono state immediatamente avviate per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il personale della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest e i carabinieri sono intervenuti prontamente sul posto per raccogliere prove e testimonianze. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione ogni dettaglio per comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Il maneggio, noto per allenare cavalli destinati a competizioni sportive di vario genere, è un luogo molto frequentato e apprezzato dagli appassionati di equitazione. Il tragico incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori che lavorano quotidianamente con animali di grande stazza e forza.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di prestare soccorso al 57enne, purtroppo senza successo. La notizia ha destato grande commozione tra i colleghi e gli amici della vittima, descritta come una persona competente e appassionata del proprio lavoro.

Il maneggio è ora sotto esame per verificare se tutte le misure di sicurezza fossero adeguatamente rispettate. Gli investigatori stanno valutando l’eventualità di anomalie o negligenze che potrebbero aver contribuito al verificarsi del tragico incidente. Questo drammatico evento sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro, specialmente in settori dove il rischio di incidenti è elevato.

La comunità locale si stringe attorno alla famiglia della vittima, esprimendo profondo cordoglio e solidarietà in questo momento di grande dolore. La speranza è che le indagini possano fare luce sull’accaduto e prevenire future tragedie simili.

Condividi questo articolo per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sul lavoro e sulle precauzioni necessarie per proteggere chi opera in contesti pericolosi.