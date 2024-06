Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati: le prime immagini dell’abito, del trucco e dell’outfit di Belen

La coppia vip si unisce in matrimonio in una splendida location tra i colli del Montalbano, con una cerimonia curata nei minimi dettagli e la presenza di numerosi ospiti illustri.Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per diventare marito e moglie. Si sta per svolgere, infatti, la cerimonia di nozze nella location da sogno in Toscana, tra i colli e i vigneti del Montalbano.





Un matrimonio che si preannuncia emozionante e romanticissimo curato in ogni minimo dettaglio, dagli inviti al menù, fino a passare ai segnaposti scritti rigorosamente a mano e poi ancora dolcissimi biglietti di ringraziamento per gli ospiti arrivati in Toscana per festeggiare con gli sposi. Tutto già mostrato in anteprima sui social dalla stessa Cecilia che ora è alle prese con la realizzazione del trucco.E l’abito da sposa di Cecilia? Mozzafiato, come ci aveva anticipato Belen nell’intervista di qualche mese fa dove aveva detto che la sorella sarebbe stata letteralmente stupenda, e così è stato.

Cecilia, infatti, è arrivata sull’altare con un vestito confezionato per lei da Giorgio Armani.Intanto Belen è in viaggio verso la location e da quanto emerge sui social sembra sarà elegantissima anche lei ma soprattutto sobria e sofisticata. La sorella maggiore di Cecilia, showgirl e imprenditrice di successo, ha scelto un look raffinato e chic per celebrare l’unione della coppia. Il suo arrivo sul luogo delle nozze, insieme al fidanzato Angelo Edoardo Galvano, è stato molto atteso dai fan e dai media presenti.La cerimonia si svolge all’interno della splendida Villa Medicea La Ferdinanda, immersa nel verde delle colline toscane.

La location è stata opzionata per intero dalla coppia per ben tre giorni, a partire dal 28 giugno, per permettere ai numerosi invitati di godere appieno dell’atmosfera magica del matrimonio. Tra gli ospiti, oltre alle famiglie dei futuri sposi, non mancano volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, come Andrea Damante e Giulia De Lellis, ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Cecilia e Ignazio.Durante la cerimonia, la musica dal vivo di Tananai allieterà i presenti con le sue note romantiche e coinvolgenti.

Il cantautore, reduce dal successo del suo ultimo album, ha accettato con entusiasmo l’invito degli sposi per rendere ancora più speciale questo giorno indimenticabile.Nonostante la presenza di numerosi vip e l’organizzazione impeccabile, Cecilia e Ignazio hanno voluto mantenere un’atmosfera intima e familiare, circondata dall’amore dei loro cari. I due, legati da sette anni, hanno scelto la Toscana come cornice perfetta per suggellare il loro amore, dopo aver condiviso gioie e dolori insieme, anche davanti alle telecamere del reality show che li ha fatti conoscere.Ora, finalmente, è arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore, con la promessa di amarsi per sempre. Auguri agli sposi!

