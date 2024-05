Cedono i cavi e la giostra crolla: 9 ragazzi feriti a San Severo, 2 con fratture vertebrali

“Nella rottura dei due cavi di acciaio che ha provocato la caduta della giostra sono rimasti coinvolti in tutto nove ragazzini”, ha spiegato il sindaco. Due ragazzine hanno riportato fratture vertebrali. La giostra, alta oltre 10 metri, è stata posta sotto sequestro dalla magistratura.





Un incidente devastante a San Severo, nel Foggiano, ha visto coinvolti nove ragazzi a seguito del cedimento di una giostra durante la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso. Sette di loro hanno riportato ferite non gravi e sono attesi al ritorno a casa dopo una notte in osservazione in ospedale. Tuttavia, due giovani ragazze hanno subito fratture vertebrali, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il sindaco Francesco Miglio ha espresso il suo sostegno e vicinanza alle famiglie dei ragazzi coinvolti.

Un guasto alla giostra, allestita per il luna park della festa, è avvenuto lunedì sera quando i cavi dell’attrazione hanno ceduto all’improvviso. La giostra è precipitata, sbalzando violentemente i ragazzi, tutti tra l’adolescenza e la preadolescenza. “Nella rottura dei due cavi di acciaio che ha provocato la caduta della giostra sono rimasti coinvolti in tutto nove ragazzini, sia residenti a San Severo sia in altre città della provincia”, ha spiegato il sindaco Miglio.

Dei sette ragazzi con ferite lievi, la dimissione è prevista nelle prossime ore, mentre le due ragazze più gravemente ferite rimangono in ospedale. Una di loro è ricoverata a San Giovanni Rotondo con una prognosi di 40 giorni, l’altra al policlinico di Foggia con una prognosi di 30 giorni. “Una ha riportato la frattura del femore e di alcune vertebre, l’altra la frattura del bacino e di alcune vertebre”, ha chiarito il sindaco, ringraziando l’intervento tempestivo del personale del 118 e delle forze di polizia sul luogo dell’incidente.

La giostra, che supera i 10 metri di altezza, è stata sequestrata dalla magistratura foggiana in attesa delle verifiche tecniche. “La giostra è stata sequestrata perché credo che nelle prossime ore ci saranno tutti gli accertamenti del caso di natura tecnica per dettagliare le cause che hanno portato al cedimento dell’attrazione”, ha concluso il sindaco Miglio.

Solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite

Il tragico incidente ha scosso profondamente la comunità di San Severo. Il sindaco Miglio ha voluto sottolineare l’importanza della sicurezza nelle attrazioni e ha promesso che verranno effettuati tutti i controlli necessari per prevenire futuri incidenti. La popolazione locale si è stretta attorno alle famiglie dei ragazzi feriti, dimostrando un forte senso di comunità e solidarietà.

Intanto, la festa patronale continua con un’ombra di tristezza, ma con la speranza che i ragazzi possano riprendersi rapidamente e che episodi simili non si ripetano.