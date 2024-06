Chanel Totti convola a nozze con Cristian Babalus? Il tour a Milano e quegli scatti che fanno sorgere il sospetto

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha recentemente fatto battere i cuori dei suoi follower su Instagram con uno scatto speciale. La 17enne sembra pensare seriamente al futuro con il fidanzato Cristian Babalus.





Chanel Totti e lo scatto che fa sognare i fan

Chanel Totti, 17 anni, ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che ha catturato l’attenzione di molti suoi follower. La giovane figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha condiviso uno scatto che ha fatto battere il cuore dei suoi seguaci. Da circa un anno, Chanel è legata al fidanzato Cristian Babalus, 21 anni, che definisce il suo “partner in crime” in tutte le loro avventure, viaggi e feste. Le ultime pubblicazioni social di Chanel sembrano suggerire che la coppia stia già pensando a un futuro insieme, una decisione che acquista un significato particolare dopo le recenti vicissitudini legali tra Blasi e Totti e il loro complicato divorzio.

La foto che fa sognare

Durante un viaggio a Napoli, Chanel ha condiviso nelle sue Instagram stories alcune foto e video che mostrano eleganti abiti da sposa bianchi firmati Atelier Formeri. La ragazza potrebbe essere partita per Napoli proprio per cercare il vestito da sposa per un eventuale matrimonio con Cristian Babalus. “Napoli sei magica”, ha scritto Chanel a corredo di un altro video che mostra lo splendido paesaggio partenopeo.

La coppia felice

La storia d’amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus non è iniziata nel migliore dei modi. Prima di incontrare Chanel, il 21enne era legato alla creator Martina De Vivo, madre della figlia Kylie. Martina ha accusato Chanel di essere la causa della rottura della sua relazione con Cristian, avvenuta solo due mesi dopo la nascita della loro bambina. Tuttavia, il dramma social sembra essersi placato. Oggi, Cristian Babalus e Chanel si godono felicemente il loro amore, condividendo sui social post di coppia e documentando i loro numerosi viaggi insieme.

Sguardo al futuro

Il futuro di Chanel e Cristian sembra radioso, con la giovane coppia che non teme di mostrare il proprio amore al mondo. I loro fan seguono con interesse ogni passo della loro relazione, sperando di vedere presto ulteriori sviluppi romantici. La decisione di Chanel di condividere immagini di abiti da sposa ha certamente alimentato le speranze dei loro sostenitori, che attendono con ansia ulteriori notizie sulla possibile ufficializzazione del loro amore.