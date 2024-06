Chanel Totti indossa un abito ricoperto di cristalli al matrimonio a Sorrento: il coraggioso outfit, gli accessori di lusso e la scelta rischiosa di Cristian Babalus

Dopo mesi di speculazioni sulla loro relazione, Chanel Totti e Cristian Babalus sono stati visti insieme felici e scintillanti al matrimonio di Floriana Messina a Sorrento.





Da tempo circolavano voci su una possibile crisi tra Chanel Totti e Cristian Babalus, ma ieri i due sono stati avvistati insieme, mano nella mano, al matrimonio di Floriana Messina e Diego Loasses a Sorrento. Felici e splendenti, Chanel e Cristian hanno dimostrato che le speculazioni erano infondate. La celebrazione, organizzata dall’ex concorrente del Grande Fratello e dall’ex calciatore ora imprenditore, è stata un grande evento con numerosi ospiti illustri.

Floriana Messina e il matrimonio sexy

Due mesi fa Floriana Messina ha ricevuto la proposta di matrimonio e ieri ha pronunciato il fatidico “Yes I Do”. Conosciuta come la “Kim Kardashian del Vesuvio” per le sue curve prorompenti simili a quelle dell’influencer americana, Floriana ha indossato tre diversi abiti durante il giorno delle nozze, tutti caratterizzati da tulle, piume e trasparenze che mettevano in risalto la sua sensualità.

Chanel Totti e l’abito sensuale

Anche Chanel Totti ha scelto un look audace per l’occasione. Arrivata con il suo fidanzato Cristian Babalus, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha sfoggiato un abito nude look firmato Formeri Atelier, tempestato di cristalli. Il vestito monospalla, con un taglio asimmetrico e una gonna con maxi spacco laterale, ha messo in mostra la sua gamba, attirando numerosi commenti sui social. Ai piedi, Chanel indossava sandali nude di Bottega Veneta dal valore di 1250 euro, accompagnati da orecchini della stessa marca dal valore di 620 euro. Nonostante qualche critica sulla sua scelta di stile, molti utenti hanno elogiato la sua eleganza con commenti come “Wow che abito” e “sei bellissima”.

Il fidanzato Cristian ha optato per un completo blu scuro con revers tempestato di cristalli, camicia bianca e sneakers, abbinato perfettamente a Chanel ma, secondo alcuni, forse un po’ eccessivo.

La presenza della coppia all’evento ha messo a tacere le voci di crisi, mostrando una Chanel Totti radiosa e felice accanto al suo Cristian Babalus, pronti a smentire chiunque dubitasse del loro amore.