Chanel Totti svela il suo ultimo accessorio di lusso da 1.500 euro e scatena le polemiche sulla frase ‘Seppellitemi coi soldi’

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha recentemente riacceso l’attenzione del pubblico grazie alla sua crescente presenza sui social network, in particolare su Instagram e TikTok. Dopo un periodo di assenza dai riflettori, Chanel ha iniziato a condividere nuovamente spaccati della sua vita quotidiana, oltre a sessioni di make-up con amici, ottenendo un’accoglienza entusiastica da parte dei suoi follower.





In particolare, uno dei suoi ultimi contenuti su TikTok ha attirato molta curiosità: un video di dieci minuti in cui Chanel, in compagnia di un’amica, si dedica al trucco, illustrando i prodotti utilizzati senza alcun intento pubblicitario. Tuttavia, è un secondo video che ha ulteriormente catturato l’attenzione; in questo clip, Chanel ha optato per una traccia musicale di Massimo Pericolo e Emis Killa, “Moneylove”, creando un mix originale di beauty e musicalità.

Chanel Totti e il lusso dei dettagli

Tra i temi trattati, la giovane ha scelto di adottare frasi audaci che rispecchiano il suo stile di vita, con versi del tipo: “Ho il culo sopra una Rolls e se l’inferno è low cost / voi seppellitemi coi soldi quando morirò / non mi affeziono da un tot e lei mi scrive ogni notte.” Queste parole, abbinate all’immagine di Chanel in abbigliamento total black con una pochette di lusso, hanno innescato una discussione tra gli utenti sul significato e il simbolismo della teen influencer.

Nel video, Chanel indossa un outfit in total black, abbinato a stivali e a una pregiata pochette in pelle azzurra, che è valutata intorno ai 1.500 euro. Questo accessorio, che allude probabilmente a un prestito dal guardaroba della madre, arricchisce il look di Chanel, proiettandola in un’immagine di grande eleganza e sicurezza.

La scelta musicale, unita all’outfit audace, ha scatenato discussioni tra i follower, i quali si interrogano su come questi elementi esprimano la personalità e l’identità che Chanel sta costruendo nel panorama dei social media.