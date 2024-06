Tanti scontri e un finale quasi scontato. Charles di Vite al Limite sembrava uno dei classici casi che si vedono nel programma in onda su Real Time, caratterizzato spesso da pazienti che si rifiutano di seguire il percorso imposto dal dott. Nowzaradan. Charles Bridgeman, originario di Everett, Washington, ha condiviso con il pubblico di Vite al Limite la sua difficile battaglia contro una dipendenza che ha messo a rischio la sua vita. Oltre al cibo, che è sempre stato una fonte di conforto per lui, ha lottato per oltre dieci anni contro la dipendenza da metanfetamine. Questo ha portato sua madre e sua nonna a cacciarlo di casa, lasciandolo senza tetto per un periodo e portandolo persino in carcere. Ma con grande forza di volontà, Charles di Vite al Limite è riuscito a superare questo ostacolo, entrando in riabilitazione e disintossicandosi prima di partecipare al programma del dott. Now, dando così speranza agli spettatori che vedevano in lui un possibile successo. Con l’aiuto fondamentale del fratello Brad e della sorella Cheyana, che lo accudivano, Charles ha affrontato un percorso molto difficile, segnato da inevitabili scontri con il dott. Nowzaradan.





Charles Vite al Limite Oggi: peso attuale e annuncio sui social media

Partendo da un peso di 307 kg, Charles di Vite al Limite è riuscito a perdere i chili necessari per ottenere il via libera del medico per l’intervento chirurgico tanto atteso. In un momento clamoroso, però, ha rifiutato ogni tipo di operazione, preferendo non trasferirsi a Houston e affidandosi al supporto del fratello per trovare il suo equilibrio. Alla fine di Vite al Limite, Charles ha dichiarato che avrebbe continuato a perdere peso da solo, rimandando a un secondo momento la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico. Questo ha fatto sì che molti si chiedessero come stesse andando e se dopo Vite al Limite Charles oggi avesse davvero deciso di operarsi.

Secondo il suo profilo Facebook, Charles vive ancora a Everett, Washington, e ha continuato a perdere peso. Oggi riesce persino a portare a passeggio i suoi cani e ha detto che pesa 174 kg, avendo perso più di 130 kg. Questo risultato è stato ottenuto grazie al piano dietetico del Dr. Nowzaradan e a una routine di esercizi che ha adottato con grande dedizione. Già a settembre 2023 aveva sorpreso tutti dichiarando di essere sceso sotto i 175 kg.

Non è ancora chiaro se Charles Bridgeman sia riuscito a ottenere questa significativa perdita di peso esclusivamente con la dieta o se alla fine abbia deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico. Indipendentemente da ciò, ciò che conta davvero è il traguardo raggiunto e l’incredibile forza di volontà dimostrata. Questo lo rende un esempio di determinazione per tutti coloro che seguono Vite al Limite.