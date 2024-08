Che cos’è la nube di anidride solforosa in Europa e quali pericoli comporta per l’Italia?

Una nube di anidride solforosa proveniente da un’eruzione vulcanica in Islanda si sta espandendo in Europa, con possibile arrivo in Sardegna per martedì.





Una nube di anidride solforosa (SO2) generata da un’eruzione vulcanica in Islanda ha iniziato a diffondersi in Europa, interessando vaste aree del Regno Unito e proseguendo verso la Germania, la Francia e la Svezia. Secondo le previsioni meteo, potrebbe arrivare anche in Sardegna nelle prime ore di martedì.

Le immagini fornite dal servizio meteo Windy.com mostrano come la nube si stia spostando, partendo dalla Francia e avanzando lungo la costa settentrionale della Spagna, con possibilità di raggiungere il Mediterraneo, e in particolare la Sardegna, il 27 agosto. Nel Regno Unito, la situazione viene monitorata dal Met Office, il quale ha rassicurato la popolazione riguardo ai livelli di inquinamento atmosferico, chiarendo che “la colonna di anidride solforosa originata dal vulcano in Islanda ha attraversato il Regno Unito nella parte alta dell’atmosfera, senza influenzare significativamente la qualità dell’aria a livello del suolo”.

Cos’è l’anidride solforosa e quali sono i pericoli

L’anidride solforosa (SO2, o biossido di zolfo) è un gas incolore che si forma principalmente durante la combustione di carbone e petrolio, ma viene rilasciato anche dalle eruzioni vulcaniche. Questo gas ha un odore pungente, simile a quello di un fiammifero acceso e, a concentrazioni elevate, è altamente irritante per occhi, mucose, pelle e vie respiratorie, rendendolo particolarmente pericoloso.

L’inalazione di anidride solforosa può causare sintomi variabili in base alla concentrazione del gas e alla durata dell’esposizione: mal di gola, respiro sibilante, mancanza di fiato e sensazione di soffocamento sono solo alcuni dei disturbi che possono manifestarsi. Nei casi più gravi, l’inutile esposizione può portare a edema polmonare, broncospasmo e persino polmonite, condizioni che possono risultare letali. In atmosfera, il gas può persistere per giorni e spostarsi anche su lunghe distanze; reagendo con l’acqua, forma acido solforico, contribuendo così all’acidificazione delle precipitazioni.

La nube di anidride solforosa potrebbe interessare anche la Sardegna

La colonna di anidride solforosa proveniente dall’Islanda ha già attraversato il Regno Unito e si è spostata verso i Paesi del centro-nord Europa, tra cui Francia, Germania, Danimarca e Svezia.

Le previsioni indicano che una parte della nube potrà spostarsi verso il Mediterraneo nei prossimi giorni, mirando inizialmente al versante nord-occidentale della Sardegna, dove si prevede un impatto minimo sull’inquinamento atmosferico superficiale. Inoltre, le immagini satellitari rivelano la presenza di anidride solforosa emessa dall’Etna in Sicilia, spinta dai venti verso sud. Parte della nube potrà quindi attraversare l’Europa, raggiungendo il Mediterraneo, ma con conseguenze limitate sulla qualità dell’aria.