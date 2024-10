Chi è Angela Isaac, la giovane barista che ha soccorso un uomo durante l’alluvione a Catania

Si chiama Angela Isaac la donna che questa mattina ha salvato un uomo trascinato dalla corrente dopo l’alluvione a Catania. La 28enne, mamma di un bimbo di 2 anni e mezzo, si è offerta di aiutare l’uomo trascinato dall’acqua in centro. Ha attraversato la strada e lo ha afferrato per un braccio per aiutarlo a salvarsi. La scena è stata ripresa da un cittadino dalla finestra di una casa in via Etnea ed è stata condivisa rapidamente dai principali siti di informazione locale, diventando virale.





Il Deputato all’Assemblea Regionale per la Sicilia Matteo Sciotto, del gruppo Sud Chiama Nord, ha annunciato su Facebook che intende proporre la donna per la “Medaglia d’oro di Benemerenza della Regione Siciliana” al Presidente Renato Schifani.

Nella sua dichiarazione, il Deputato ha scritto che propone al Presidente di conferire la medaglia ad Angela, che ha dimostrato valore e umanità salvando un uomo che stava per affogare in via Etnea a Catania.

Credo sia importante nel post dare riconoscimento a chi si distingue con atti di altruismo, mostrando cosa significa essere “diversi” e fare la differenza nella nostra comunità. Un gesto del genere merita di essere onorato.

Angela ha 28 anni ed è madre di un bambino di 2 anni e mezzo. Vive in Italia dal 2015 e lavora nel bar Pellegrino Cafè di Catania, dando sempre il massimo alla comunità.

Questa mattina, di fronte al torrente d’acqua che ha invaso le strade di Catania, non ha esitato a correre in aiuto di un uomo che rischiava di annegare dopo essere stato travolto mentre era in scooter.