Chi è Aras Senol: Il Vincitore dell’Isola dei Famosi 2024

L’Isola dei Famosi 2024 ha chiuso i battenti con l’ultima puntata che ha nominato il vincitore. Contrariamente alle previsioni, il titolo è andato a Aras Senol, 30 anni, e non al favorito Edoardo Stoppa, 54 anni. Esaminiamo più da vicino il percorso che ha portato alla vittoria del modello turco, protagonista di una delle edizioni meno memorabili del reality show.





Aras Senol è un modello e ex atleta nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Dopo essersi laureato in Belle Arti presso l’Università di Yeditepe, si è dedicato al teatro, prima di diventare una stella nella soap opera turca Terra Amara, interpretando il personaggio di Cetin Ciğerci dal 2018 al 2022. Il suo successo è stato tale che la serie è stata distribuita anche in Italia, accrescendo ulteriormente la sua popolarità. Amato in Italia quanto in patria, Aras Senol è diventato una stella internazionale, collaborando anche con il regista Ridley Scott nel cortometraggio “The Journey”, che narra un misterioso viaggio a Istanbul.

Oltre a essere un volto noto sul grande schermo, Senol ha lavorato in serie web come Askimiz Yeter e nella commedia per famiglie Hayatimin Nesesi. Sul fronte personale, è felicemente fidanzato con la cantante turca Eylül Şahin, 30 anni. La coppia è profondamente innamorata e Aras non ha nascosto il desiderio di passare tutta la sua vita con lei. Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, il suo seguito su Instagram è cresciuto fino a oltre 200mila follower. Senol ha scelto di devolvere metà del montepremi di 100mila euro alla fondazione di Giulio Cecchettin, impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne.

L’Isola dei Famosi 2024: La Finale

La puntata finale della Isola dei Famosi 2024 ha visto una serie di eliminazioni e prove che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Si è aperta con uno scontro tra Aras Senol e Edoardo Franco, 27 anni, che ha visto l’eliminazione di quest’ultimo e il suo immediato abbandono di Cayo Cohinos. Rimasti in quattro, i concorrenti hanno scoperto che Samuel Peron, 42 anni, era ancora in gara, dopo aver trascorso gli ultimi tre giorni in solitaria per “ricaricare le pile”.

Nella prima prova di resistenza, Edoardo Stoppa ha prevalso, mandando in nomination Artur Dainese, 34 anni, che ha scelto di affrontare Samuel ma si è dovuto ritirare dopo aver perso. Peron ha poi vinto la successiva prova, mandando al televoto flash Alvina Verecondi Scortecci, 34 anni, che ha scelto come avversario Senol. Il televoto ha premiato Aras, riducendo i concorrenti rimasti in gioco a tre.

Nella sfida decisiva per determinare i due superfinalisti, Samuel Peron ha vinto, volando direttamente all’ultimo atto. La votazione finale tra Senol e Stoppa ha decretato l’uscita di scena di quest’ultimo. Infine, con Elenoire Casalegno, 48 anni, che ha spento le luci della Palapa, la spiaggia ha visto l’annuncio ufficiale della vittoria di Aras Senol.

Aras Senol si è distinto per la sua determinazione e resilienza, guadagnandosi non solo il titolo ma anche l’affetto del pubblico. La scelta di devolvere parte del montepremi per una causa nobile ha ulteriormente consolidato la sua immagine di persona sensibile e generosa. La sua esperienza all’Isola dei Famosi 2024 lo ha proiettato ancora di più sotto i riflettori, rendendolo una figura ben conosciuta e amata non solo in Turchia ma anche in Italia, e chissà, forse nel mondo intero.