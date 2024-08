Chi è Desiré Inglander, modella e fidanzata di Armand Gustav Duplantis

Desiré Inglander, una modella di 22 anni, è attualmente la compagna di Armand Gustav Duplantis, il campione olimpico nel salto con l’asta. Insieme da oltre tre anni, Desiré ha assistito ai recenti successi sportivi di Armand, tra cui la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha anche stabilito un nuovo record mondiale. Il momento culminante della sua vittoria è stato segnato dall’abbraccio appassionato con la modella, testimoniando la loro intensa connessione.





Chi è Desiré Inglander, la carriera da modella e gli studi in marketing

Desiré Inglander si distingue non solo per la sua carriera di modella ma anche per il suo brillante percorso accademico. Ha infatti conseguito una laurea in content marketing presso la Berghs School of Communication, una delle istituzioni più prestigiose in Svezia per la comunicazione. Desiré si considera una vera e propria “maniaca della pianificazione”, una caratteristica che le consente di seguire il fidanzato durante le sue competizioni in giro per il mondo, come dimostrato durante le recenti Olimpiadi. Con quasi 300.000 follower su Instagram, condivide frequentemente scatti che la ritraggono con Armand, oltre a promuovere vari prodotti, dalla bellezza alla moda. In un post emozionante dopo la finale di salto, ha pubblicato un video della sua reazione alla vittoria di Duplantis e ha scritto: “Il mio ragazzo ha appena battuto il record del mondo alle Olimpiadi”, esprimendo così il suo orgoglio per il successo del compagno.

La storia d’amore e le foto condivise sui social con Armand Gustav Duplantis

La loro storia d’amore è cominciata nel 2020, durante la tradizionale festa di mezza estate a Stoccolma. Nonostante inizialmente Desiré non fosse particolarmente interessata, Armand, con la sua insistenza, riuscì a farsi notare e a stabilire un contatto sui social. Dopo qualche tempo, la modella ha deciso di accettare un invito a uscire, dando inizio a una relazione che si è rafforzata nel tempo. La prima foto pubblicata insieme risale a un viaggio a Istanbul nel 2021, un momento che ha segnato una tappa importante nella loro avventura. Da quel momento, Desiré ha continuato a sostenere Armand durante le sue competizioni, diventando una presenza fissa nel suo pubblico. Dopo la vittoria alle Olimpiadi, il momento di maggiore euforia è stata la corsa dell’atleta verso di lei, dove si sono abbracciati in segno di celebrazione e amore.

Desiré e Armand sono diventati un simbolo di coppia nel mondo dello sport e della moda, con una relazione che si caratterizza per il supporto reciproco e momenti di autenticità condivisi con i loro seguaci. Mentre Desiré continua a costruire la sua carriera nel mondo della moda, Armand si prepara a nuove sfide nel salto con l’asta, con la compagna sempre al suo fianco. La loro connessione è un esempio di come l’amore e la determinazione possano andare di pari passo, illuminando la scena sportiva e quella della moda con il loro legame.