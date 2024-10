Chi è Elmira Marinova, la giovane promessa di X Factor 2024

Scopri Elmira Marinova, l’astro nascente di X Factor 2024 conosciuta come El Ma

Elmira Marinova, meglio nota nel panorama musicale come El Ma, ha segnato un’importante tappa nella sua giovane carriera partecipando ai provini di X Factor 2024, dove ha guadagnato un prezioso posto nel team di Jake La Furia. La talentuosa cantante bulgara sta già conquistando il pubblico grazie al suo carisma e alla sua voce unica.





Biografia e percorso musicale di Elmira Marinova

Elmira Marinova è nata il 21 maggio 2007 a Sofia, in Bulgaria, e si distingue per il suo talento artistico sotto il segno dei Gemelli. La sua famiglia è un importante sostegno per la sua carriera: il padre Zahari è stato un atleta della nazionale bulgara junior, mentre la madre ha avuto un passato da modella, ora dedicata alle cause benefiche. La passione di Elmira per la musica è una vera e propria tradizione di famiglia, condivisa anche con suo fratello, che alimenta il loro amore per il genere musicale “drum and bass”.

All’età di 9 anni, Elmira ha intrapreso lo studio del canto, mentre a soli 14 anni ha iniziato il suo approccio musicale in Italia, presso il noto Studio 20. Qui ha avuto l’opportunità di essere prodotta da figure del settore come Elya Zambolin (ex concorrente di The Voice) e, in passato, da suo padre. La giovane artista ha già all’attivo diverse composizioni frutto di collaborazioni con un team talentuoso.

Tra le sue creazioni più recenti, spicca il brano “Going Down” (2024), realizzato con un autore legato a Kanye West, e il singolo “Tired of loving you”, pubblicato nel 2023 per Believe Digital. Per affinare il proprio talento vocale, Elmira ha scelto di lavorare con l’insegnante di canto Dariana Koumanova, che ha già formato altri talenti alle spalle di X Factor.

In Bulgaria, ha fatto il suo debutto in televisione partecipando allo spettacolo “Slavi Show”, condotto dal celebre Slavi Trifonov. Nel 2024, la sua esibizione alle audizioni di X Factor ha colpito i giudici, che l’hanno premiata con quattro “sì”. Durante le fasi successive del talent, si è distinta esibendosi con brani come “Stop This Flame” di Celeste e “Talking to the Moon” di Bruno Mars, consolidando la sua presenza nel team di Jake La Furia, insieme a The Foolz e Francamente.

Aspetti privati e curiosità su Elmira Marinova

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali sulla vita sentimentale di Elmira, e il suo profilo social appare piuttosto selettivo riguardo alla sua sfera personale. Questo mistero solo accresce l’interesse intorno alla sua persona e alla sua carriera.

Ecco alcune curiosità su Elmira Marinova: