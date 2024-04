Chi è Eric Clapton, l’ex compagno di Lory Del Santo e padre di Conor: ‘Una tragedia che ci ha distrutti’

La storia d’amore tra Lory Del Santo e il famoso chitarrista Eric Clapton è ben nota. La canzone Lady of Verona, uno dei suoi capolavori, aveva proprio la Del Santo come musa ispiratrice. I due si incontrarono nel 1985, quando Clapton era ancora un uomo sposato. Dal loro amore nacque un figlio, Conor Loren, la cui vita fu tragicamente breve. A soli cinque anni, Conor cadde dal 53º piano del grattacielo Galeria a New York, perdendo la vita a causa di una porta-finestra lasciata aperta da un addetto alle pulizie. Quando avvenne la tragedia, Lory Del Santo e Eric Clapton erano già separati e lei aspettava un figlio da Silvio Sardi, un noto uomo di affari. Nel 1991 nacque Devin, il suo secondo figlio.





“Stavo salendo al piano superiore per raggiungere Conor quando mi è arrivato un fax. Sono scesa per controllare. (…) Non mi sarei mai aspettata di trovare la finestra aperta, perché negli edifici alti, le finestre non si aprono. Solo una persona che stava pulendo, perdonatemi la parola, per ignoranza aveva aperto la finestra. Non ho voluto vederlo dopo. Nella vita bisogna fare scelte, ci sono ricordi che fanno troppo male, io ne volevo solo alcuni belli”. Questa è la toccante confessione di Lory Del Santo durante un’intervista a Domenica Live. Ogni anno, l’attrice dedica un pensiero al piccolo Conor su Instagram.

Retroscena sulla vita sentimentale di Lory Del Santo: dall’amore con Eric Clapton agli altri uomini della sua vita

Nel 2018, durante un’intervista a Verissimo, Lory Del Santo ha rivelato di aver affrontato un ulteriore dolore: la perdita del figlio Loren. Loren era affetto da anedonia, una forma di depressione cronica da cui è quasi impossibile recuperare. Loren si è suicidato a causa di questa malattia. Il padre di Loren non era mai stato parte della sua vita. Lory rimase incinta dopo una relazione di breve durata e il padre non volle alcuna responsabilità: “Mi chiese di non coinvolgerlo. Era questo il nostro accordo. Da allora non l’ho più visto. Non so nemmeno se conosce la notizia della morte di Loren”, ha raccontato Lory.

Lory è anche madre di Devin, frutto della sua relazione con il manager Silvio Sardi.

Parlando della sua vita sentimentale, Lory Del Santo ha avuto vari rapporti e storie d’amore con personaggi famosi come George Harrison, Gianni Agnelli, Fabio Galante, Richard Krajicek e Roberto Mancini. Ma il suo amore più grande, e forse il più doloroso, è stato con Eric Clapton. Ad oggi, Lory ha una relazione con il giovane modello Marco Cucolo, nato nel 1992.

L’attrice è molto attiva sui social media, dove vanta una fanbase di oltre 105.000 follower, con cui condivide momenti della sua vita lavorativa e privata.