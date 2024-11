Chi è Ethan James Green, il fotografo del Calendario Pirelli del 2025

Grazie al suo talento innato, Ethan James Green ha rapidamente scalato le vette del mondo della fotografia di moda. Secondo le parole del New Yorker, la sua opera ha contribuito a “democratizzare il glamour della fotografia di moda”. Le sue collaborazioni con riviste di fama mondiale come Vogue, Harper’s Bazaar, e W Magazine testimoniano la sua crescente influenza.

Tra le sue campagne pubblicitarie più significative, spiccano quelle per marchi iconici come Louis Vuitton, Dior e Alexander McQueen. Recentemente ha anche pubblicato il libro “Bombshell” nel 2024, dove esplora la bellezza femminile attraverso il suo obiettivo.

In un passo importante della sua carriera, il fotografo ha realizzato il Calendario Pirelli 2025, intitolato Refresh and Reveal, scattato tra le magnifiche spiagge del Virginia Key Beach Park a Miami e in studio. La sua visione contemporanea rende omaggio a un passato ricco di simbolismo, esprimendo la varietà e la complessità delle figure ritratte.

Tra i protagonisti delle sue fotografie si trovano nomi illustri come Simone Ashley, John Boyega, Padma Lakshmi, e Vincent Cassel. Ethan utilizza 24 scatti per esplorare e celebrare la diversità dei corpi, un tema chiave del suo lavoro.

Aspecti della vita personale e curiosità su Ethan James Green

Le informazioni relative alla vita privata di Ethan James Green sono volutamente scarse; non si conosce il suo stato sentimentale. Tuttavia, sappiamo che rifugge dall’attenzione dei media, preferendo mantenere una certa riservatezza. Attualmente, si crede che risieda a New York.

In aggiunta, il suo profilo Instagram non è solamente un portfolio fotografico ma anche un archivio delle sue esperienze come modello; un aspetto che ha deciso di non abbandonare. Sui social media, Ethan condivide non solo scatti di eventi e shooting fotografici per prestigiosi brand, ma anche ritratti di icone della moda e copertine di riviste di calibro come Vogue e Harper’s Bazaar US.

Durante un’intervista, Ethan ha parlato della sua concezione del lavoro fotografico, affermando: “Il mio obiettivo è quello di creare qualcosa che le persone possano rivedere tra 20 o 30 anni, un’opera che non sembri datata e che magari venga citata in futuro.” Questa visione lungimirante dimostra il suo approccio innovativo e consapevole nell’arte della fotografia.