Chi è Francesca Piccinini: età, fidanzato, figlie e tv

Nell’undicesima edizione di Pechino Express 2024, una delle coppie partecipanti più curiose è formata dall’ex pallavolista italiana Francesca Piccinini e Kristian Ghedina, insieme noti come I Giganti a causa della loro statura atletica. Quest’anno, sotto la condotta di Costantino della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci su SKY, la sfida da affrontare è La Rotta del Dragone, a partire dal 7 marzo 2024.





Francesca Piccinini su Pechino Express 2024: dati personali e attività attuale

Nata a Massa il 10 gennaio 1979, Francesca Piccinini conta oggi 45 anni. Conosciuta per la sua carriera da pallavolista nelle vesti di schiacciatrice, che ha chiuso nel 2021, è alta 185 cm. Al presente, ha intrapreso la carriera di dirigente sportiva rivestendo la carica di vicepresidente operativo per UYBA. Qui, si dedica al settore giovanile e alle attività di marketing. Inoltre, dall’anno 2023 è consulente per il settore giovanile della Chorus Volley Bergamo Academy.

I suoi flair televisivi variano dai campi da gioco al commento tecnico, avendo collaborato recentemente con Sky Sport nella stagione 2021-2022. Le sue indubbie competenze hanno ricevuto riconoscimento col Collare d’oro al Merito Sportivo.

Vita privata, arte e letteratura di Francesca Piccinini

Non solo sport per Francesca Piccinini: nel 2004, ha posato per il calendario di Men’s Health. L’anno seguente ha scritto una biografia, dal titolo La melagrana. Nel 2010, si è prestata per un cameo nel film Femmine contro maschi di Fausto Brizzi. La sua vita sentimentale ha visto DJ Ringo e Gabriele Schembari tra i protagonisti, fino a trovare stabilità al fianco dell’ex calciatore Cristiano Doni. Pur non avendo ancora figli, l’idea di formare una famiglia non è esclusa dai suoi progetti.

Triumphs sportivi di Francesca Piccinini