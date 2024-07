Chi è il compagno di Mahmood: la sorprendente dichiarazione di Ornella Vanoni

Mahmood, noto cantante italiano, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Tuttavia, durante un’intervista al podcast “2046” di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Ornella Vanoni ha “spoilerato” involontariamente il fatto che il cantante sia felicemente fidanzato.





Secondo le dichiarazioni di Vanoni, Mahmood avrebbe un fidanzato che cucina per lui, anche se vive a Berlino. Questa rivelazione ha sancito l’outing del cantante, il quale aveva sempre tenuto riservato il suo orientamento sessuale.Proprio nei mesi scorsi, Mahmood si era dichiarato ancora single, affermando di aver passato un periodo non bello, motivo per cui stava lavorando tanto per non pensare all’amore.

Tuttavia, lo scorso San Valentino, il cantante aveva disseminato indizi circa l’identità del suo possibile fidanzato, pubblicando la stessa storia Instagram di Noah Oliveira, un modello che lavora tra la Germania e l’Inghilterra per un’agenzia di Berlino.Nonostante la rivelazione di Vanoni, Mahmood non ha ancora confermato ufficialmente la sua relazione con Noah.

Tuttavia, le informazioni emerse finora, come la pubblicazione della stessa storia Instagram durante la festa degli innamorati, suggeriscono che i due siano effettivamente una coppia.Questa notizia ha suscitato grande interesse tra i fan di Mahmood, i quali hanno espresso il loro supporto e la loro felicità per il cantante, augurandogli ogni bene per la sua nuova relazione. Molti hanno anche elogiato la discrezione con cui Mahmood ha gestito la sua vita privata, fino a quando Vanoni non ha rivelato involontariamente il suo segreto.