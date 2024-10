Chi è il concorrente TrigNo di Amici 2024: il suo vero nome e le sue hit musicali

TrigNo, alias del giovane Pietro Bagnadentro, si distingue tra i concorrenti della categoria canto di Amici 2024, avvalendosi del supporto dell’insegnante Anna Pettinelli. Scopriamo insieme chi è TrigNo.

TrigNo, nome d’arte di Pietro Bagnadentro, è uno dei talenti emergenti della categoria canto di Amici 2024. Il ragazzo, nato nel 2002 ad Asti, ha catturato l’attenzione del pubblico presentando l’inedito Maledetta Milano. Ha anche attirato l’interesse per la sua relazione con la ballerina Chiara, culminata con un bacio nelle recenti puntate. Chi è davvero TrigNo di Amici 2024?





Chi è TrigNo, nome d’arte di Pietro Bagnadentro

TrigNo, originario di Asti, si è fatto notare come talentuoso cantautore nella competizione Amici 2024. Sebbene dettagli sulla sua vita familiare rimangano riservati, è noto che abbia frequentato l’Istituto Verdi di Asti, per poi abbandonare gli studi per dedicarsi allo sport. La sua carriera calcistica lo ha portato a essere seguito da squadre prestigiose come Juventus e Torino, quando giocava nella Nuova Sco. Anche il suo percorso amoroso è stato oggetto di attenzione, in particolare per la relazione con l’ex fidanzata Ege Monaco e per il flirt attuale con Chiara. Potete seguire TrigNo sui social attraverso il suo profilo Instagram e TikTok.

Le canzoni di TrigNo

Dopo aver lasciato il calcio, nel periodo 2018-2019, TrigNo ha iniziato a registrare brani musicali sotto la guida del producer Carl Laurent. Tra le sue canzoni più popolari ci sono Prima o poi, Sogno e Calmo, quest’ultimo diventato un grande successo su Spotify. Grazie a questo successo, TrigNo è entrato a far parte della scuderia Hokuto Empire, supportata da Francesco Facchinetti. Dopo aver firmato con Sony Music, ha pubblicato il singolo Lento nel 2020 e nel 2021 il suo primo album Diciannove. Tra i brani del progetto, quelli più apprezzati includono Attorno e Non ci vede nessuno. Recentemente ha presentato il nuovo inedito Maledetta Milano all’interno di Amici 2024.

L’ex fidanzata Ege Monaco e il flirt con Chiara

Particolarmente discusso è il flirt di TrigNo con la ballerina Chiara Bacci, che ha suscitato interesse e gossip. I due, dopo settimane di interazione, hanno coronato il loro corteggiamento con un bacio avvenuto il 25 ottobre. Questo episodio ha sollevato le reazioni di Ege Senni Monaco, che ha criticato TrigNo in una storia su Instagram definendolo un “traditore“. Ege ha affermato di conoscerlo così e di non aver cambiato opinione sulla sua natura. La tensione tra ex fidanzata e nuova fiamma aggiunge un elemento di drammaticità alla già avvincente trama di Amici 2024.