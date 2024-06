Chi è Julia De Nunez, l’attrice che dà vita a Brigitte Bardot? Marito e figli

La Somiglianza con la Diva Francese

Julia De Nunez, l’attrice che ha interpretato Brigitte Bardot nella serie TV omonima, ha mostrato un interesse per la recitazione fin da giovane. Formandosi alla scuola di recitazione Périmony a Parigi, ha dimostrato una somiglianza con la diva francese che non passa inosservata. La sua interpretazione di Brigitte Bardot nella serie le ha valso il riconoscimento come migliore esordiente internazionale con la Ninfa d’Oro alla 62ª edizione del Festival della Televisione di Montecarlo. Nonostante la sua recente ascesa alla fama, Julia De Nunez è rimasta fedele alla sua passione per il teatro e il cinema.





Nata il 17 maggio 2000 a Buenos Aires, Julia De Nunez ha origini argentine e francesi. Suo padre è argentino, mentre la madre è di origine francese, cresciuta a Parigi. Grazie alla madre, Julia si è appassionata alla mitica B.B. Dopo il diploma di maturità e un anno deludente di studi in letteratura, Julia decide di dedicarsi al teatro e al cinema. Si è formata presso la scuola privata di recitazione Périmony, fondata a Parigi negli anni ’60 da Jean Périmony.

A oggi, l’attrice De Nunez non ha avuto altre esperienze in film e serie TV, oltre a Bardot. Julia ha confidato a Marion Géliot della rivista di moda Madame Figaro: “Ho investito molto in questa avventura, e c’è stato un momento in cui non potevo fare un passo indietro. Dando vita alle emozioni della Bardot, sono diventate sincere”. Danièle Thompson, che ha co-diretto i sei episodi con il figlio Christopher, ricorda che, tra le decine di attrici che hanno fatto il provino per il ruolo, Julia si è subito fatta notare per la sua grazia, la sua fotogenicità e il suo istinto per la recitazione.

Julia mantiene un profilo basso, senza un account Instagram ufficiale, e al momento non ci sono notizie di ulteriori progetti cinematografici o televisivi in lavorazione per lei. Non ha un marito o dei figli, al momento. Nella serie TV ha recitato con uomini affascinanti come Victor Belmondo, che ha interpretato Roger Vadim il primo vero marito di Brigitte Bardot, ma non hanno avuto una relazione nella realtà.

