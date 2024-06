Chi è la enigmatica Elena Zhukova?

Sei mai troppo vecchio per innamorarti e sposarti? La risposta è no, certamente non per Rupert Murdoch, che a 93 anni ha deciso di convolare a nozze per la quinta volta. Esatto, per la quinta volta! Questo rinomato editore, imprenditore e produttore televisivo ha scelto di unirsi in matrimonio con Elena Zhukova, una biologa molecolare in pensione di 67 anni.





La cerimonia ha avuto luogo sotto il cielo limpido e il sole splendente della California, precisamente nel vigneto di Murdoch. Erano presenti i loro cari e amici più stretti. Rupert indossava un elegante abito scuro, mentre Elena ha optato per un magnifico abito bianco. La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera di felicità e sorrisi, con la coppia che ha finalmente realizzato il loro sogno d’amore attraverso il matrimonio.

Ma chi è Elena Zhukova? Oltre ad essere la nuova moglie di Rupert Murdoch, è una biologa molecolare in pensione nota per i suoi contributi nel campo scientifico. La coppia ha trascorso diversi mesi insieme prima di decidere di sposarsi. Vale la pena ricordare che questo non è il primo matrimonio di Murdoch; infatti, ha alle spalle ben quattro matrimoni e sei figli. Nel gennaio 2023, era stato visto alle Barbados con un’altra donna, ma alla fine ha scelto di impegnarsi con Zhukova e dirle “sì”.

Dopo quasi 70 anni di onorata carriera, Murdoch ha deciso di ritirarsi dalle cariche operative di Fox e News Corporation. Il magnate dei media ha passato il testimone al figlio Lachlan, lasciando così un’eredità indelebile nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento.

Quindi, cosa possiamo apprendere da Rupert Murdoch e dal suo quinto matrimonio a 93 anni? Innanzitutto, che non c’è mai un momento sbagliato per seguire il proprio cuore e cercare la propria felicità. Anche se hai avuto diverse relazioni e matrimoni, l’amore può bussare alla tua porta in qualsiasi momento. E se sei fortunato abbastanza da trovarlo, non esitare a seguirlo.

Non devi temere di innamorarti e di sposarti, anche se sei più anziano. La cosa più importante è seguire il tuo cuore e vivere ogni giorno con passione e amore. La vita è troppo breve per non dare spazio all’amore e alla felicità, quindi cogli ogni opportunità che ti si presenta. Chissà, magari un giorno sarai tu a dire “sì” per la quinta volta a 93 anni, come ha fatto Rupert Murdoch.

In conclusione, l’amore non conosce età, e Rupert Murdoch è l’esempio vivente di questo principio. Non lasciare che il tempo o le esperienze passate ti impediscano di cercare ciò che il tuo cuore desidera. La felicità potrebbe essere dietro l’angolo, pronta a sorprenderti quando meno te lo aspetti. Abbraccia ogni nuova possibilità con entusiasmo, e vivi ogni momento al massimo, come fa Rupert Murdoch nella sua continua ricerca dell’amore e della felicità.