Chi è Marta Filippi: la carriera e la vita privata della famosa doppiatrice

Nata nel 1993, Marta Filippi, celebre doppiatrice italiana, è originaria di Roma. Nonostante la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata, Marta ha sempre dato priorità alla sua carriera nel settore dell’intrattenimento, alla quale è dedicata con successo. Ha fatto parte di produzioni per il grande schermo, il teatro e più recentemente per Netflix, dando voce a numerosi personaggi femminili apprezzati dagli amanti di film e serie tv.





Senz’altro, il suo doppiaggio più memorabile è quello di Sabrina Spellman nella serie di Netflix, Le Terrificanti Avventure di Sabrina, una rielaborazione dark di Sabrina, Vita da Strega, diventata un classico tra il tardo Novecento e i primi Anni Duemila. La sua voce è protagonista anche in molte altre serie tv disponibili sulla piattaforma digitale come Sex Education, Velvet Collection, Unorthodox, Bad Blood e El Chapo.

Sia nel teatro che nel cinema e in televisione, Marta Filippi mantiene sempre un profilo basso. Sebbene non si sappia molto della sua vita privata, dal suo profilo Instagram molto seguito, emergono la sua simpatia, ironia e divertimento. Basta un video di pochi secondi per ironizzare su cliché, luoghi comuni e comportamenti che si riscontrano comunemente sui social media.

Tuttavia, Marta non è solo un’artista comica. È altrettanto dedicata alle cause serie, come la lotta contro il cancro al seno. Ha condiviso la sua passione per la lotta contro il cancro, in particolare quello al seno, sul suo profilo Instagram: “Partecipare alla lotta contro il cancro al seno è cosa importante. La prevenzione è crucialissima. Ancora una volta quest’anno, le nostre magliette rappresentano un simbolo che ci ricorda che, se un giorno il nostro seno dovesse tentare di eliminarci, avremmo la ricerca a combattere per noi, al nostro fianco. Senza timore. Come mia madre”, ha scritto in un post su Instagram.

Marta Filippi sarà ospite della nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino su Rai2 in prima serata. L’attrice è pronta a partecipare a questo popolare game show, che è diventato un appuntamento fisso per milioni di telespettatori.