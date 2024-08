Chi è Oriana Sabatini moglie di Paulo Dybala

Oriana Sabatini, 28 anni, è una popolare cantante, attrice e modella argentina. Figlia di Osvaldo Sabatini, noto imprenditore, e dell’attrice venezuelana Catherine Fulop, ha recentemente coronato il suo sogno d’amore. Lo scorso 20 luglio, dopo un fidanzamento durato quasi sei anni, ha sposato il calciatore Paulo Dybala.





Oriana Sabatini è un’artista completa, molto amata in Argentina e sposata dal 20 luglio 2023 con Paulo Dybala. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta presso la celebre Fontana di Trevi, un momento che ha catturato l’attenzione di tutti. Prima di questo passo importante, i due avevano condiviso sei anni di vita insieme. Dybala, annunciando il proseguimento della sua carriera calcistica a Roma attraverso un post su Instagram, ha avuto anche il sostegno della moglie, che ha celebrato il momento con sei cuori nel suo commento.

Chi è Oriana Sabatini, la moglie di Paulo Dybala

Oriana Sabatini è nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996. È figlia di Osvaldo Sabatini (un ex attore argentino con cittadinanza italiana) e dell’attrice venezuelana Catherine Fulop. Un elemento interessante della sua famiglia è la presenza di sua zia, l’ex tennista Gabriela Sabatini, una leggenda dello sport. La carriera di Oriana come modella ha inizio a soli 13 anni e all’età di 15 ha debuttato con un piccolo ruolo nella telenovela Porque te quiero así. Nel 2012 raggiunge la notorietà interpretando il ruolo principale nella serie Aliados, che le vale diversi riconoscimenti, tra cui il premio come “miglior rivelazione” ai Kids Choice Awards Argentina nel 2013 e il titolo di “migliore attrice” nel 2014.

Nel 2017, Oriana ha intrapreso la carriera musicale, ottenendo un successo straordinario che le ha permesso di aprire i concerti di giganti della musica come Ariana Grande e i Coldplay. Oggi conta un vasto pubblico sui social media, con 6.7 milioni di follower su Instagram e 2.8 milioni su TikTok.

Oriana Sabatini, il racconto dei disturbi alimentari sui social

Nel 2020, Oriana Sabatini ha scelto di condividere un capitolo difficile della sua vita. Attraverso un video pubblicato su Instagram, ha rivelato di aver lottato contro disturbi alimentari. Con un messaggio contro il bodyshaming, ha spiegato:

“Ieri mi sono abbuffata e oggi sarebbe inimmaginabile caricare qualcosa sui social network, tanto meno mostrare il mio corpo. Dopo 10 anni di lotta con disturbi alimentari, passando dall’anoressia al disturbo da binge eating, oggi condivido questo messaggio. Non vengo qui per impartire lezioni, ma spero che la mia storia possa ispirare qualcuno.”

La storia d’amore con Paulo Dybala: dal fidanzamento al matrimonio da favola

Oriana e Paulo Dybala si sono conosciuti nel 2017, durante un concerto di Ariana Grande dove Oriana era l’artista di apertura. La coppia ha iniziato a convivere nel 2018 a Torino, città dove Dybala giocava. La proposta di matrimonio di Dybala, avvenuta davanti alla iconica Fontana di Trevi, è diventata un simbolo del loro amore, immortalato sui social con la caption “Per sempre”.

Il loro matrimonio, celebrato in Argentina il 20 luglio 2023, ha visto la partecipazione di circa 300 invitati. La madre di Oriana, Catherine Fulop, ha descritto le celebrazioni come “un caos” ma ha anche elogiato la fantastica atmosfera della festa. La storia d’amore tra Oriana e Paulo continua a ispirare molti, dimostrando che i sogni possono diventare realtà quando si è circondati dall’amore e dal supporto giusto.