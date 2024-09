Chi è Pasquale Manna, il tiktoker e concessionario auto ora sotto sequestro

Recentemente, Pasquale Manna, noto venditore di auto e influencer su TikTok, ha subito un grave contraccolpo. I carabinieri di Qualiano, unitamente al personale dell’ufficio tecnico del Comune, hanno deciso di sequestrare l’autosalone Auto Fratelli Manna. La verifica ha rivelato che la concessionaria, situata nella zona di Pozzo Nuovo, operava senza le necessarie autorizzazioni ambientali ed era priva della documentazione per la prevenzione incendi. Non solo: l’intera struttura, che comprendeva un capannone per il rimessaggio delle auto, uffici e servizi di lavaggio, mancava delle adeguate autorizzazioni edilizie.





Il sequestro ha riguardato un’area complessiva di circa 3.700 metri quadrati, e Pasquale Manna è stato denunciato a piede libero per la grave mancanza di conformità alle normative. Questo evento ha lasciato molti suoi follower e clienti increduli, in quanto Manna era diventato un personaggio di spicco nella comunità di Qualiano e oltre, famoso per il suo approccio originale e per le sue interazioni vivaci sui social.

Le reazioni su TikTok, chiuso il profilo di Pasquale Manna

La notizia del sequestro non poteva passare inosservata sui social media, dove Manna ha conquistato il pubblico con i suoi video caratterizzati da frasi tipiche, slogan accattivanti e interazioni divertenti con la figlia e i clienti. I numeri parlano chiaro: oltre 17 milioni e mezzo di “mi piace” hanno cementato la sua fama su TikTok, dove ha accumulato quasi 800.000 follower. Eppure, il profilo principale di Pasquale Manna è stato chiuso dopo l’operazione, rendendo inaccessibili i suoi contenuti e lasciando un vuoto nei cuori dei suoi fan.

La maggior parte dei cellulari legati alla concessionaria sembrano spenti e, mentre i diretti interessati non hanno rilasciato commenti ufficiali, la situazione ha immediatamente innescato una frenesia sugli altri profili social. Gli utenti di TikTok e di altre piattaforme non hanno perso tempo per commentare l’accaduto. Molti hanno condiviso video e notizie sull’incidente, alcuni cercando chiaramente di attirare attenzione e visibilità grazie allo scandalo.

Inoltre, non sono mancati i commenti sarcastici e velenosi da parte di coloro che, in passato, avevano avuto conflitti con Manna. Questa dinamica ha portato a una situazione surreale, in cui le piattaforme social diventano un palcoscenico per la satira e le battute pungenti, spesso commentando i video di familiari e amici di Manna, che sono rimasti coinvolti in questo imprevisto.

L’eco della vicenda ha catturato l’attenzione dei media locali e lontani, alimentando la curiosità sulla sorte futura di Pasquale Manna e della sua attività. Alcuni esperti hanno avanzato ipotesi su come la sua popolarità possa subire un contraccolpo duraturo, mentre altri sostengono che, in un contesto come quello dei social, anche una crisi può diventare un’opportunità per rimanere rilevanti.

Questa vicenda non solo mette in discussione le normative a cui le aziende devono attenersi, ma solleva anche interrogativi sulle molteplici vite che conducono i personaggi pubblici sui social. La storia di Pasquale Manna è un chiaro esempio di come la fama costruita online possa cambiare in un batter d’occhio e di come la trasparenza e la legalità debbano sempre prevalere nel mondo degli affari.