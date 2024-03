Chi è Perla Vatiero: età, lavoro, Instagram, ex fidanzato Mirko Brunetti

Questo articolo in breve Vita Privata

Nell’affascinante panorama delle giovani influencer italiane, Perla Vatiero emerge con una storia unica e ricca di sfaccettature. Nata nel 1998 ad Angri, un pittoresco comune nella provincia di Salerno, Perla ha poi scelto di trasferirsi nel cuore dell’Italia, a Rieti, nel Lazio. La motivazione dietro questo significativo cambiamento di vita è stata la sua relazione con Mirko Brunetti, una storia d’amore intensa che, nonostante i suoi alti e bassi, è stata al centro dell’attenzione nel celebre reality show Temptation Island 2023, trasmesso su Canale 5.





Perla, con una formazione scolastica iniziata presso l’ITC G.Fortunato e proseguita con il conseguimento della laurea in Scienze Motorie, ha sempre dimostrato un’innata passione per lo sport. Le discipline del karate e della boxe non sono state solo attività ricreative, ma veri e propri pilastri nella sua formazione personale, forgiando il carattere resiliente e la determinazione che oggi l’accompagnano nel suo percorso professionale.

Il suo impegno nel mondo dello sport si riflette anche nella sua attività imprenditoriale, con la fondazione del brand di abbigliamento “Perlystas”, un progetto che unisce la passione per la moda alla dedizione per lo sport, proponendo capi che incarnano stile, comfort e funzionalità.

Il confine tra vita privata e pubblica è sottile nel mondo dello spettacolo, e la storia di Perla ne è un chiaro esempio. La sua relazione quinquennale con Mirko Brunetti, conclusasi durante la loro partecipazione a Temptation Island, è diventata di dominio pubblico, attirando l’attenzione dei fan dei reality show. Dopo la fine della loro storia, entrambi hanno intrapreso nuove relazioni nate all’interno del programma, seppur anch’esse concluse nel tempo.

La domanda che tutti si pongono ora è: l’ingresso nella casa di Cinecittà per il Grande Fratello potrebbe rappresentare una svolta per Perla? Gli occhi sono puntati su di lei, in attesa di scoprire come evolverà il suo percorso personale e professionale.

Il profilo Instagram

Sui social, Perla Vatiero si distingue per la sua vivace presenza, in particolare su Instagram, dove conta 369mila follower. Il suo profilo è un caleidoscopio di post che spaziano da momenti professionali a scatti di vita quotidiana, tra viaggi, locali e vacanze, offrendo ai suoi follower un mix equilibrato di contenuti legati al suo lavoro nel mondo della moda e alla sua vita personale.

Oltre a Instagram, Perla si fa strada anche su TikTok, dove ha raccolto 152.8mila follower e oltre 2.3 milioni di ‘mi piace’, dimostrando di saper coinvolgere il suo pubblico anche sulla piattaforma preferita dalla Generazione Z. La fondazione dello shop online “Perlystas” rappresenta un altro tassello nel suo percorso di influencer, con una pagina Instagram dedicata che conta 66.3mila follower, evidenziando il successo del suo brand e la sua capacità di intercettare le tendenze del momento nel settore dell’abbigliamento sportivo e lifestyle.