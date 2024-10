Chi era Ethan Gottardello, il giovane di 20 anni deceduto in un incidente: “La passione per la moto era la sua ragione di vita”

Nella mattina di lunedì 30 settembre, a Venegono in provincia di Varese, un giovane di vent’anni di nome Ethan Gottardello è morto in un incidente con la sua motocicletta. I soccorsi sono arrivati subito, ma le sue condizioni erano già molto gravi. È morto poco dopo all’ospedale di Tradate. I carabinieri hanno fatto dei rilievi per capire come sia avvenuto l’incidente.





La collisione è avvenuta nel centro di Venegono, all’incrocio tra via Mauceri e via Vittorio Veneto, dove si sono scontrati un furgone e la motocicletta del giovane. Le sue condizioni erano critiche e sul posto sono intervenuti soccorritori in ambulanza e le forze dell’ordine che hanno chiuso la strada per facilitare i soccorsi. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tradate dove poche ore dopo è stato confermato il decesso a causa del trauma subito nell’impatto con il furgone e poi con l’asfalto.

Ethan Gottardello era uscito di casa intorno alle 7.30 e, come ogni mattina, si stava recando al lavoro. Aveva comprato pochi mesi fa una moto, una Kawasaki Ninja verde, che considerava un vero tesoro e che i suoi amici dicono fosse il sogno della sua vita.

La vittima lavorava nell’azienda Colines, dove aveva scelto di continuare i suoi studi in meccanica. Il suo più grande sogno era laurearsi in ingegneria meccanica. La comunità si è unita attorno alla sua famiglia, in particolare ai genitori e al fratello minore.

La data dei funerali non è stata ancora fissata. In attesa di salutarlo, il messaggio per la famiglia è chiaro: “Contattateci per qualsiasi cosa, anche di notte, siamo con voi”.