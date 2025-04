Violenza al Grande Fratello Vip in Albania: concorrente aggredisce un coinquilino e finisce in arresto

Durante una puntata del Grande Fratello Vip Albania, un episodio di violenza ha scatenato il caos. Jozefin Marku, noto cantante albanese, ha colpito con un pugno un altro concorrente, Gjesti, subito dopo essere stato eliminato dal programma. L’aggressione è avvenuta in diretta, provocando l’intervento immediato delle forze dell’ordine.





L’incidente è accaduto quando Marku, conosciuto come Jozi, ha lasciato la casa del reality. Aprendo la porta, Gjesti è stato colpito violentemente dal pugno di Marku, cadendo a terra. La trasmissione, trasmessa su TeleChannel, è stata interrotta brevemente per gestire la situazione. Secondo quanto riportato dai media locali, tra cui Telegrafi, l’ambulanza è arrivata rapidamente per prestare soccorso al concorrente ferito, trasportandolo in ospedale per accertamenti medici.

Dopo le cure, Gjesti è tornato nella casa del Grande Fratello, poiché le sue condizioni sono risultate stabili. Nel frattempo, la polizia ha arrestato Marku sul posto. Secondo VoxNews Albania, il cantante è stato rilasciato nelle prime ore del mattino seguente.

La produzione del programma ha reagito prontamente all’accaduto. Il conduttore, Ledion Liço, ha informato il pubblico sugli sviluppi, mentre un comunicato ufficiale è stato diffuso sui social media del reality. Nel comunicato, si legge: “Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un’esperienza e non l’inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania. Nel frattempo la polizia ha scortato via Jozef Marku. Vogliamo sottolineare al pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di una diretta riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza. Ci scusiamo pubblicamente con il nostro pubblico, i nostri partner e le istituzioni che si aspettano da noi responsabilità ed esempi. Top Channel sta adottando misure immediate in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali”.

L’incidente ha sollevato un dibattito sull’adeguatezza delle misure di sicurezza nei reality show e sulla gestione delle situazioni di conflitto tra i concorrenti. La reazione rapida delle autorità e della produzione è stata fondamentale per contenere l’episodio e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.