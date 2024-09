Chi era Gabriella Cario, l’hostess vittima di un malore a bordo: la vita in volo, i suoi tre figli e un sorriso che incantava

Un malore tragico ha spezzato la vita di Gabriella Cario, un’hostess di 57 anni, che, nonostante stesse male, ha voluto prendere un volo da Reggio Calabria a Roma per tornare a casa dalla sua famiglia. La sua morte, avvenuta davanti ai passeggeri poco prima del decollo, ha lasciato un dolore profondo tra i suoi cari e tutti quelli che l’hanno conosciuta.





Chi era Gabriella Cario

Gabriella Cario era una donna solare, amata da tutti per il suo sorriso contagioso. Originaria di Napoli, si era stabilita anni fa a Sabaudia, dove viveva con il marito, Gianni Bruni, sottufficiale della Guardia di Finanza, e i loro tre figli. Mattia, il primogenito, era allievo ufficiale all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, mentre Marco e Livio stavano rispettivamente frequentando l’università e le superiori. La notizia della sua scomparsa ha colpito non solo la famiglia, ma anche gli amici e i colleghi, molti dei quali si sono uniti nel ricordo della sua vivacità e affetto.

A Latina vive il fratello di Gabriella, Giuseppe, che, insieme al cognato, è partito per Reggio Calabria non appena appresa la tragica notizia. È stato un momento di grande emozione e tristezza, ma anche di unione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. I funerali di Gabriella si terranno a Sabaudia martedì, un momento che segnerà l’ultimo saluto a una donna che ha fatto della sua vita un volo d’amore e dedizione.

Il malore

La donna, che lavorava come hostess per una compagnia aerea, aveva già avvertito i primi segnali di malessere prima dell’imbarco. Nonostante ciò, ha preso la decisione di salire a bordo del volo, forse spinta dal desiderio di tornare a casa e stare con i suoi cari. Purtroppo, pochi minuti dopo, le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate. Inutile è stato l’intervento staff di bordo e dei soccorritori, che non hanno potuto fare nulla per salvarla. Il suo decesso ha rappresentato un dramma sia per i passeggeri che per il personale, tutti colpiti dalla tragedia che si è consumata in un contesto dove ci si aspetta solo la gioia di un viaggio.

Soltanto nei prossimi giorni, mentre il cuore di coloro che amavano Gabriella incomincerà a far fronte a questa immensa perdita, si potranno commemorare i momenti felici trascorsi insieme, dalle risate ai ricordi preziosi, che continueranno a brillare nella memoria collettiva. Gabriella Cario resterà, per sempre, un simbolo di forza e amore, un’anima bella volata via troppo presto.