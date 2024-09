Chi era il 28enne Giuseppe Bernabucci, morto in un incidente stradale ad Acilia

Giuseppe Bernabucci, un giovane di 28 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 3 del mattino in via di Saponara, ad Acilia, nella parte sud di Roma. Il ragazzo è deceduto sul colpo mentre era alla guida della sua motocicletta Suzuki, perdendo il controllo e cadendo violentemente sull’asfalto. Gli agenti del Gruppo XII Monteverde della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti prontamente per effettuare i rilievi del caso. Le prime indagini suggeriscono il coinvolgimento di un altro veicolo, che si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente subito dopo l’impatto.





Le due ruote, una passione per Giuseppe

Giuseppe Bernabucci era un appassionato di motociclette, come testimoniano le numerose foto sul suo profilo Instagram. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, il giovane stava percorrendo la Cristoforo Colombo quando è avvenuto l’incidente. Il veicolo coinvolto, una piccola utilitaria di colore nero, avrebbe poi preso la fuga in direzione di Casal Bernocchi.

Su Facebook, il cognato di Giuseppe ha lanciato un appello per rintracciare il responsabile:

Giuseppe Bernabucci morto a 28 anni in un incidente ad Acilia, trovato il pirata della strada

“Questa notte, intorno alle ore 03:00, un veicolo (una piccola auto nera) con a bordo due persone si è fermato e poi è fuggito, causando la morte di mio cognato Giuseppe Bernabucci, di soli 28 anni. L’incidente è avvenuto al semaforo di via di Acilia all’incrocio con Via Valle Porcina. Giuseppe stava arrivando dalla Cristoforo Colombo e l’auto è scappata in direzione Casal Bernocchi, riportando danni evidenti. Vi chiediamo di condividere il più possibile e di contattare le autorità competenti o me stesso al numero 3295493388 per qualsiasi informazione. Sono cruciali le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per rendere giustizia a questa tragica vicenda. Vi ringraziamo.”

L’appello del cognato sottolinea l’importanza delle testimonianze e delle registrazioni video per identificare il colpevole e ottenere giustizia per Giuseppe. La comunità è invitata a collaborare attivamente per risolvere questo caso drammatico e fornire supporto alla famiglia colpita da questa grave perdita.