Chi era Nicoletta Locatelli, deceduta mentre tornava dal lavoro: “Avrebbe dovuto essere in ferie”

Si chiamava Nicoletta Locatelli, la donna di 54 anni deceduta in un incidente stradale nella provincia di Bergamo mentre stava rientrando a casa dal lavoro. Sarebbe dovuta essere già in ferie, ma le era stato richiesto di prolungare la sua attività lavorativa di qualche giorno.





Nicoletta Locatelli, originaria di Carvico (Bergamo), ha perso la vita nella giornata di lunedì 29 luglio in un incidente avvenuto a Calusco d’Adda. Il figlio di 19 anni ha appreso della tragedia a causa della diffusione online della foto dell’automobile distrutta; ha quindi comunicato la notizia al padre e al fratello, i quali si sono recati sul luogo dell’incidente per confermare i loro sospetti.

Secondo le informazioni disponibili, la donna stava tornando a casa dal lavoro: sebbene dovesse essere in ferie, aveva accettato di rimanere a lavorare pochi giorni in più. Intorno alle ore 14, il suo veicolo ha impattato un camion che proveniva dalla direzione opposta. L’automobile ha effettuato un ribaltamento, mentre un altro veicolo stava sopraggiungendo, rendendo inevitabile l’impatto frontale. La notizia dell’incidente si è rapidamente diffusa, accompagnata dalla circolazione di immagini sull’evento, in particolare di una Polo di colore bianco.

Il figlio della vittima ha riconosciuto l’automobile coinvolta nell’incidente. Inoltre, il sinistro è avvenuto molto vicino alla loro abitazione. Il ragazzo ha quindi avvisato il padre e il fratello. I tre hanno tentato di contattarla telefonicamente, senza ricevere risposta. Si sono poi recati lungo la provinciale, dove era avvenuto l’incidente, e hanno avuto conferma della drammatica situazione. Secondo le indagini dei carabinieri, è possibile che la donna abbia accusato un malore, poi finendo contro il camion e successivamente contro l’altro veicolo, condotto da una giovane di 27 anni.