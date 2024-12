Chi era Romina Di Puorto, la donna di 42 anni morta nell’incidente frontale tra un camper e un taxi in autostrada

Un tragico incidente sull’autostrada A8, vicino allo svincolo di Gallarate, ha provocato la morte di Romina Di Puorto, 42 anni, e il ferimento di due uomini.





La notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre è stata segnata da un grave incidente sull’autostrada A8 Milano-Varese, in prossimità dello svincolo di Gallarate, in provincia di Varese. Romina Di Puorto, 42 anni, è deceduta sul colpo quando il camper su cui viaggiava come passeggera si è scontrato frontalmente con un taxi. Alla guida del camper si trovava il suo compagno, un uomo di 43 anni, che ha riportato solo ferite lievi. Il conducente del taxi, un uomo di 53 anni, è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Circolo di Varese.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Busto – Olgiate Olona, lo schianto è avvenuto intorno alle 1:00 del 24 dicembre. Il camper, che aveva appena attraversato la barriera di Gallarate, avrebbe effettuato un’inversione di marcia, percorrendo un breve tratto contromano. Durante questa manovra, il veicolo ha impattato frontalmente contro un taxi che procedeva nella direzione corretta.

Interventi immediati e dinamica sotto indagine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Busto – Gallarate. Purtroppo, per Romina Di Puorto non c’è stato nulla da fare, e il suo decesso è stato constatato sul posto. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere sia il compagno della donna che il conducente del taxi. Mentre il primo ha riportato solo lesioni lievi, il secondo versa ancora in condizioni gravissime.

Le autorità stanno indagando per chiarire le ragioni che avrebbero spinto il 43enne alla guida del camper a compiere un’inversione di marcia in autostrada, una manovra estremamente pericolosa che ha messo a rischio la vita sua, della compagna e degli altri utenti della strada.

La vittima: una vita tra Caserta e Castelfranco Emilia

Romina Di Puorto, originaria di Caserta, viveva da tempo a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La 42enne viaggiava come passeggera nel camper guidato dal suo compagno. Il tragico incidente ha scosso profondamente le comunità di entrambe le città, lasciando amici e parenti in lutto.

Le autorità locali hanno evidenziato che ricostruire con precisione gli eventi sarà fondamentale per determinare eventuali responsabilità. “È essenziale comprendere le motivazioni dietro una scelta così pericolosa, per prevenire futuri incidenti di questo tipo,” ha dichiarato un portavoce della Polizia Stradale.