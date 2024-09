Chi era Silvano Bertuzzo, ex carabiniere tragicamente scomparso: lascia tre giovani figli

Silvano Bertuzzo, ex carabiniere originario di Mantova, muore in un tragico incidente stradale: lascia una moglie e tre figli, un dramma che colpisce la comunità.





Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Colombare di Sirmione, in provincia di Brescia, dove ha perso la vita Silvano Bertuzzo, un ex carabiniere di 66 anni. L’incidente è avvenuto giovedì 19 settembre, poco dopo mezzogiorno, quando Bertuzzo, in sella alla sua moto BMW GS 1200, si è scontrato con una Fiat Punto guidata da una donna di 51 anni in via San Martino della Battaglia.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti della Polizia Locale, la donna avrebbe rallentato in prossimità di un dosso prima di effettuare una manovra di svolta a sinistra, senza accorgersi dell’arrivo della moto. L’impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato sul cofano della vettura per poi finire contro un muretto. Sul luogo del sinistro sono rapidamente intervenuti gli operatori del 118, supportati da un’ambulanza, un’auto medica e perfino un elicottero di soccorso. Purtroppo, nonostante la prontezza dell’intervento, per Bertuzzo non c’è stato niente da fare: è deceduto sul colpo.

La conducente dell’auto è rimasta illesa e non ha ricevuto assistenza ospedaliera. La Procura ha avviato un’indagine sulla dinamica dell’accaduto, aprendo un fascicolo per omicidio stradale e sequestrando i veicoli coinvolti.

Silvano Bertuzzo viveva a Colombare, ma era originario della provincia di Mantova. Da poco tempo era andato in pensione, dopo una lunga carriera come carabiniere nella Compagnia di Desenzano del Garda. Lascia dietro di sé una moglie e tre giovani figli, il cui futuro è ora segnato da questo tragico evento. La notizia della sua morte ha scosso profondamente non solo la famiglia ma anche l’intera comunità locale, che piange la perdita di un uomo dedicato al servizio e alla famiglia. I vicini e gli amici ricordano Bertuzzo non solo come un professionista serio, ma anche come una persona gentile e disponibile, sempre pronto ad aiutare gli altri.