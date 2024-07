Chi erano i due coraggiosi vigili del fuoco che hanno perso la vita nell’incendio a Nova Siri mentre cercavano di salvare una famiglia?

Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, eroi caduti nel tentativo di salvare una famiglia durante un incendio a Nova Siri. Il Presidente e altre autorità esprimono cordoglio e vicinanza.





Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, due vigili del fuoco, hanno perso la vita durante un incendio a Nova Siri mentre cercavano di salvare una famiglia. L’eroico gesto ha suscitato un profondo cordoglio a livello nazionale.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato il suo dolore offrendo condoglianze alle famiglie delle vittime e un forte abbraccio al Corpo nazionale.

Il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha aggiunto le sue condoglianze ai familiari delle vittime e vicinanza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, ha elogiato il coraggio dei due vigili definendoli eroi.

La tragica morte di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino ha generato un’ondata di commozione e solidarietà in tutta Italia. La cerimonia di giuramento degli allievi prevista è stata rinviata a seguito dell’evento tragico.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha annunciato i loro nomi in serata, esprimendo profondo cordoglio per la perdita dei colleghi. “Il Corpo nazionale è in lutto per la perdita dei colleghi Nicola Lasalata e Giuseppe Martino,” si legge nella nota ufficiale.

Le autorità e la comunità locale hanno espresso il loro rispetto e gratitudine per l’eroico gesto compiuto dai due vigili del fuoco.