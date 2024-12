Chi erano Ilaria Gallone e Francesco Giumentaro, la coppia vittima dell’incidente a Francavilla Fontana

Lunedì 9 dicembre, nelle prime ore del mattino, un tragico incidente stradale ha spezzato le vite di due giovani fidanzati, Ilaria Gallone, 24 anni, e Francesco Giumentaro, 25 anni. Il dramma si è consumato nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, quando l’auto su cui viaggiavano, un’Audi A4, è finita contro il guardrail all’altezza dello svincolo per la zona industriale, sulla corsia in direzione Brindisi. Purtroppo, per entrambi i giovani non c’è stato nulla da fare.





Le salme dei ragazzi sono state restituite alle rispettive famiglie e i funerali si terranno oggi, martedì 10 dicembre. Per Francesco Giumentaro, la funzione funebre sarà celebrata nella chiesa della Croce di Francavilla Fontana, mentre per Ilaria Gallone il rito si svolgerà nella chiesa del Sacro Cuore a Latiano, città natale della giovane.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente sarebbe avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. L’auto su cui viaggiavano i due giovani si è schiantata violentemente contro il guardrail, e l’impatto è stato fatale. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Francesco Giumentaro era originario di Ceglie Messapica, ma viveva a Francavilla Fontana. Aveva compiuto 25 anni lo scorso 13 luglio ed era figlio del proprietario di un noto bar della zona. Lavorava come dipendente per la Vestas, una multinazionale danese specializzata nella produzione e commercializzazione di componenti per pale eoliche, con sedi anche in Italia. Grande appassionato di automobili, Francesco aveva una relazione con Ilaria Gallone da circa un anno.

Ilaria Gallone, invece, era una ragazza di 24 anni originaria di Latiano. Studiava presso un Istituto Professionale a Brindisi e conduceva una vita come tante altre ragazze della sua età. Dai suoi profili social emergeva una passione per la moda, la musica techno, le serate in discoteca e i viaggi.

La notizia della loro scomparsa ha suscitato profondo dolore nelle comunità di Francavilla Fontana e Latiano, dove amici, conoscenti e parenti si sono stretti attorno alle famiglie delle vittime. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network in ricordo dei due giovani.

Un post condiviso sulla pagina Facebook dell’Istituto Professionale frequentato da Ilaria Gallone recita: “Ilaria era una presenza luminosa nella nostra comunità. La sua caparbietà, il suo impegno e il suo entusiasmo hanno lasciato un segno indelebile su chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. Eppure, inconsapevolmente, Ilaria ci ha consegnato anche una grande lezione: la vita non è scontata. Siamo esseri fragili, un soffio di vento.”

Un conoscente della giovane ha ricordato con affetto i momenti condivisi durante l’infanzia: “Anche se il tempo ci ha portato in strade diverse, il legame della nostra infanzia rimarrà per sempre nel mio cuore. La tua luce continuerà a brillare nei miei ricordi più cari. Ti porterò con me, sempre. Vola più in alto che puoi.”

Un altro utente ha scritto su Facebook: “Bella come il sole. Ciao Ilaria, ti accolga il Signore. Condoglianze di cuore ai genitori, persone meravigliose. A Dio, bellissima.” Messaggi simili sono stati dedicati anche a Francesco Giumentaro, descritto come un ragazzo solare e gentile.

Un post particolarmente toccante sottolinea il legame tra i due giovani: “Francesco e Ilaria, uniti dall’amore e da un tragico destino che li ha strappati alla loro vita a soli 24 e 25 anni. Non abbiamo più parole, due famiglie spezzate nel giro di pochi minuti. Vegliate sui vostri cari da lassù, il paradiso oggi ha due angeli in più.”

Il drammatico incidente ha scosso profondamente le comunità locali, lasciando un vuoto nelle vite dei familiari e degli amici delle vittime. La perdita di due giovani così promettenti rappresenta una tragedia che ha colpito non solo le famiglie coinvolte ma anche l’intera collettività.

Le autorità locali hanno espresso vicinanza alle famiglie di Ilaria Gallone e Francesco Giumentaro e hanno ribadito l’importanza della sicurezza stradale per prevenire simili tragedie. Nel frattempo, continuano le indagini per determinare le esatte cause dell’incidente.