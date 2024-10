Chi erano le quattro vittime dell’incidente a Fonni: si dirigevano a casa dopo aver trascorso la giornata al caseificio

Quattro giovani, Michele Coinu, Lorenzo F., Marco Innocenti, e Michele Soddu, sono morti in un incidente stradale sulla provinciale 69 alle periferia di Fonni, in provincia di Nuoro. Le vittime lavoravano nel caseificio di proprietà della famiglia della sindaca del paese, Fattorie Gennargentu, e erano appassionati di cavalli.





Secondo le forze dell’ordine, i quattro ragazzi, che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, avrebbero perso il controllo del mezzo a ridosso di una curva scontrandosi tra due alberi. Nell’urto l’auto è stata scoperchiata e quando è finita nella scarpata tutti i giovani sono stati sbalzati fuori.

La morte dei ragazzi risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento dei corpi, avvenuto poco prima della mezzanotte. Le salme sono già state restituite alle famiglie in mattinata. La notizia ha sconvolto il paese di Fonni.

“Lorenzo era un ragazzo come tutti gli altri. Come Michele Coinu, Michele Soddu e Marco Innocenti”, ha dichiarato un amico dei ragazzi.

La comunità si stringerà attorno alle famiglie con una fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni. I funerali sono previsti per domani e l’amministrazione comunale ha annunciato il lutto cittadino.

Il paese di Fonni è sotto shock per la tragica perdita di quattro giovani che hanno perso la vita in un incidente stradale. Le vittime erano impiegate nel caseificio di proprietà della famiglia della sindaca del paese e condividevano la passione per i cavalli.

Secondo le autorità, l’incidente è avvenuto quando la loro auto ha perso il controllo vicino a una curva, finendo contro due alberi e poi nella scarpata. Tutti i giovani sono stati sbalzati fuori dall’auto durante l’incidente.

La morte dei ragazzi risale a qualche ora prima del ritrovamento dei corpi, avvenuto poco prima della mezzanotte. Le salme sono già state restituite alle famiglie in mattinata. La notizia ha sconvolto il paese di Fonni.

“Lorenzo era un ragazzo come tutti gli altri. Come Michele Coinu, Michele Soddu e Marco Innocenti”, ha dichiarato un amico dei ragazzi.

La comunità si stringerà attorno alle famiglie con una fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni. I funerali sono previsti per domani e l’amministrazione comunale ha annunciato il lutto cittadino.