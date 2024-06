Chi ha vinto l’isola dei famosi 2024: classifica finale e percentuali dei sondaggi

’Isola dei Famosi 2024 si avvia alla conclusione, con Vladimir Luxuria pronta a condurre la finale e proclamare il vincitore della 18esima edizione in una stagione segnata da continui colpi di scena.





Il gran finale de L’Isola dei Famosi 2024: chi sarà il vincitore?

L’Isola dei Famosi 2024 sta per concludersi, e mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5, assisteremo alla finalissima del popolare reality show, condotto da Vladimir Luxuria. La 18esima edizione del programma, caratterizzata da una serie di ritiri, squalifiche e defezioni, vedrà finalmente la proclamazione del vincitore. Dopo l’eliminazione di Karina Sapsai e Matilde Brandi nell’ultima puntata, sono rimasti in gara sei naufraghi: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e Samuel Peron. Analizziamo chi sono i favoriti per la vittoria finale e vediamo cosa dicono i sondaggi.

Chi sono i finalisti e i favoriti per la vittoria dell’Isola dei Famosi 2024?

Con il countdown che segna -1, l’attesa per la finale de L’Isola dei Famosi è alle stelle. Dopo una semifinale intensa, la 14esima e ultima puntata della stagione decreterà il vincitore. Quest’anno, il reality show ha affrontato una crisi di ascolti, registrando i livelli più bassi di sempre, anche se la semifinale ha visto una leggera ripresa. I sei naufraghi rimasti si sfideranno in una finale che si aprirà con un televoto flash tra Aras Şenol ed Edoardo Franco, restringendo così la competizione a cinque concorrenti.

Le percentuali dei sondaggi: chi è in testa?

Il televoto flash iniziale tra Aras Şenol ed Edoardo Franco è destinato a essere un momento cruciale della serata. Aras Şenol, nominato dal leader Artur Dainese per salvare Alvina Verecondi Scortecci, sembra essere il favorito per superare questa sfida, con percentuali che superano il 75%. Secondo i sondaggi di Fanpage, Aras è anche il principale favorito per la vittoria finale, guidando con il 36% delle preferenze. Al secondo posto, Artur Dainese con un altro 36%, indicando una sfida molto serrata tra i due.

Gli altri concorrenti: outsider o potenziali sorprese?

Più distanti nelle proiezioni troviamo Alvina Verecondi Scortecci ed Edoardo Stoppa, entrambi con il 12% delle preferenze. Tuttavia, nonostante queste percentuali più basse, Edoardo Stoppa è ancora visto dai bookmaker come un possibile vincitore dell’Isola, dimostrando che tutto può ancora succedere nella finale.

Il contesto e l’importanza della finale

La finale de L’Isola dei Famosi 2024 non rappresenta solo la conclusione di una stagione televisiva, ma anche un momento di grande attesa per i fan del programma. Le dinamiche tra i concorrenti, i colpi di scena e le eliminazioni improvvise hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso, rendendo questa edizione particolarmente avvincente. La proclamazione del vincitore sarà il culmine di un percorso di resistenza fisica e mentale che ha visto i naufraghi sfidarsi su tutti i fronti.

In conclusione, la finale de L’Isola dei Famosi 2024 promette di essere una serata ricca di emozioni e suspense. Con Aras Şenol e Artur Dainese in testa ai sondaggi, la gara è ancora apertissima e tutto può succedere fino all’ultimo voto. Non resta che sintonizzarsi mercoledì 5 giugno su Canale 5 per scoprire chi sarà il vincitore di questa emozionante edizione.