Chi sono i figli di Vasco Rossi, Davide, Lorenzo e Luca: età, madre, professione e luogo di residenza

Vasco Rossi, icona della musica italiana, ha tre eredi – Davide, Lorenzo, e Luca, frutto dell’amore con due donne diverse. Qui, esploriamo il loro percorso di vita e le tappe più significative delle loro carriere.





Profilo di Davide: Inizio Carriera nell’Arte Drammatica

Davide Rossi, venuto al mondo nel 1986, è il primo nato della rockstar. Stefania Trucillo, sua madre, ha avuto un ruolo influente nella sua crescita. Differenziandosi dal percorso paterno, Davide ha abbracciato l’universo del cinema e della recitazione fin dalla tenera età. Il suo debutto cinematografico avvenne nel 2003, apparizione che lo vide protagonista nei lungometraggi “Il posto dell’anima” e “Caterina va in città”, sotto le direzioni artistiche di Riccardo Milani e Paolo Virzì, rispettivamente.

Con una carriera in ascesa, Davide si è cimentato in numerosi film e progetti televisivi ad alta visibilità. Notabile è stata la sua partecipazione in pellicole come “Sopra e sotto il ponte”, “Scusa ma ti chiamo amore”, e “Albakiara – Il film”, la cui ispirazione deriva dalla celeberrima canzone di Vasco, “Albachiara”. Non meno importante, la sua presenza in produzioni televisive di spicco, tra cui le miniserie “Lo zio d’America” e “Provaci ancora prof!” trasmesse su Rai 1.

Lorenzo: Storia di un Riconoscimento e Affetto Incondizionato

Lorenzo Rossi, anch’egli nato nel 1986 e figlio di Gabriella Sturani, ha avuto un percorso di vita toccante e significativo. Gabriella, scomparsa di recente, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Lorenzo. Attualmente residente a Bologna, Lorenzo è padre di due bambine e ha superato diverse sfide nel ricostruire e rafforzare il legame con suo padre, Vasco.

Nonostante le complesse dinamiche familiari iniziali, Lorenzo dimostrò determinazione nel voler conoscere suo padre, una scelta che segnò positivamente entrambe le loro vite. Questo gesto provocatorio inaugurò un capitolo di vicinanza e comprensione reciproca, che col tempo fortificò la loro relazione. Oggi, Lorenzo vanta di un rapporto saldo con Vasco, che considera una figura paterna esemplare e supportiva.

Luca e l’Eredità Artistica: Seguendo le Orme di Vasco

Luca Rossi, nato nel 1991 e primo figlio con Laura Schmidt, attuale consorte di Vasco, rispecchia il lato artistico della famiglia. Laura, al fianco di Vasco dal 1986 e ufficialmente sua moglie dal 2012, ha condiviso con lui una vita di affetti e privacy.

Sebbene Luca abbia deciso di mantenere un profilo basso, la sua inclinazione per la musica e l’arte lo hanno portato a collaborare con il padre in diverse occasioni. È noto che abbia contribuito alla scrittura di alcune delle canzoni di Vasco, mostrando così un talento creativo che corre nelle vene della famiglia Rossi. Vasco, fiero del legame con Luca, non perde occasione per esprimere sui social il proprio apprezzamento paterno, mettendo in luce l’importanza del sostegno e della presenza nella crescita dei figli.