Chi sono i Les Votives, la band protagonista di X Factor 2024

Les Votives: carriera, vita privata e curiosità dei protagonisti di X Factor 2024

Tra i gruppi emergenti più chiacchierati di X Factor 2024, i Les Votives si sono distinti per la loro personalità vivace e il loro chic rock. La band veneta ha colpito il pubblico non solo per la freschezza del loro sound, ma anche per alcune dichiarazioni controverse a scanso di un collega partecipante. In questo articolo, esploreremo le loro origini, il percorso musicale e alcune curiosità inedite sulla vita dei membri del gruppo.





Les Votives: biografia e background del gruppo

Il gruppo Les Votives è composto da tre giovani musicisti: Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso). La band affonda le radici a Milano, e i suoi membri, nonostante la giovane età, mostrano un grande potenziale. Angelo è nato il 29 novembre 1999, Riccardo nel 2001, mentre il più giovane, Tommaso, è del 2005. Le loro storie familiari rimangono ufficiose, ma la loro connessione musicale è palpabile.

Les Votives: un percorso musicale in ascesa

I Les Votives, sebbene siano all’inizio della loro carriera, hanno già accumulato esperienze significative, suonando in vari locali e festival. La loro adesione a X Factor 2024 rappresenta un trampolino di lancio cruciale. Durante le Audizioni, la band ha interpretato Gold on the Ceiling dei Black Keys, dimostrando il loro potere espressivo e il loro legame con il rock.

Superati i Bootcamp con l’aiuto dell’X Pass, utilizzato dal loro mentore Lauro, il gruppo ha riscosso successi con una reinterpretazione di Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Nancy Sinatra, evidenziando la loro versatilità artistica. Il momento culminante è arrivato con l’esibizione di Città vuota di Mina agli Home Visit, un brano che ha consolidato la loro presenza nella competizione e assicurato loro un posto nel team di Lauro.

Vita privata dei Les Votives: un mistero da scoprire

Le informazioni riguardanti la vita privata dei membri dei Les Votives rimangono piuttosto elusive. Tuttavia, è noto che tutti risiedono a Milano. Circolano voci su una possibile relazione tra Riccardo e una giovane di nome Marta, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Curiosità sui Les Votives: aspetti da non perdere