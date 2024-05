Chi sono Rita Imperi e Raffaella Ponzo, ex moglie e ultima compagna di Gigi Sabani

Gigi Sabani, l’amato imitatore, aveva legami profondi con la sua ex moglie, Rita Imperi – madre del suo primogenito, Simone, e con Raffaella Ponzo, madre del suo figlio Gabriele.





Famigliari rilevanti nella vita di Gigi Sabani: ex moglie, figlio e ultima partner

Simone Sabani, sarà presente durante il programma La Volta Buona in diretta su Raiuno alle 14:00. Insieme alla conduttrice Caterina Balivo, rivivreranno i tempi gloriosi della carriera del padre, scomparso nel 2007. La sua precedente moglie, Rita Imperi, lontana dallo show business, ha sposato Gigi Sabani alla fine degli anni ’70. Simone nacque da questa relazione, che si concluse quando aveva solo due anni. Subito dopo il loro divorzio, l’imitatore iniziò una storia d’amore con l’attrice e giornalista Raffaella Ponzo, l’ultima compagna di Sabani, che morì a causa di un attacco di cuore nel settembre 2007. Solo una settimana dopo la sua morte, Ponzo scopre di essere in attesa di un bambino.

In un’intervista concessa a Domenica In, Ponzo rivelò: “Un figlio che desideravamo entrambi, anche se presagivo già di essere incinta… Lui rappresentava il futuro, l’amore. Gli amori sono come gli artisti, immortali, continuano a vivere in altre forme, e non è detto che da un amore troncato non possa nascere una magia“. Ha poi parlato del figlio Gabriele, nato nel 2008, aggiungendo: “Fin da quando era piccolo, gli ho fatto vedere video e filmati di suo padre, voglio che ricordi il padre con un sorriso… La fortuna dei personaggi di spettacolo è quella di acquisire una sorta di immortalità attraverso l’immortalità delle immagini che lasciano dietro di sé. Così Gabriele è cresciuto vedendo sempre suo padre attraverso filmati e foto del suo lavoro. E conoscendolo in tutta la sua completezza attraverso i miei racconti sul Gigi privato“.