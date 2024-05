Chi sono Simonetta Stefanelli, ex moglie di Michele Placido, e i loro figli?

L’attrice Simonetta Stefanelli, precedentemente sposata con Michele Placido, vanta un prodigioso percorso artistico ed è una celebrità ben conosciuta della scena cinematografica di Roma. Affidandosi al suo talento precoce, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema con le sue interpretazioni in film intramontabili e la collaborazione con attori e registi di alto calibro.





Conosciamo bene Simonetta Stefanelli, l’ex consorte dell’attore Michele Placido

Simonetta Stefanelli ha visto la luce per la prima volta a Roma il 30 novembre 1954. Ha fatto il suo debutto sull’imponente palcoscenico del cinema a soli 13 anni, brillando nel film Una moglie giapponese? (1968) grazie al suo incantevole fascino ed eleganza naturale. Dopo un paio di ruoli in Homo Eroticus e In nome del popolo italiano, ha raggiunto una particolare rilevanza grazie al film Non commettere atti impuri (1971) di Giulio Petroni. Questi ruoli l’hanno poi guidata verso quella che sarebbe diventata la svolta della sua carriera: il ruolo di Apollonia Vitelli-Corleone nel capolavoro Il padrino (1972) di Francis Ford Coppola.

Nel 1973, Simonetta Stefanelli ha fatto un’audace mossa di carriera posando senza vestiti per l’edizione italiana di Playboy. Dopo l’entusiasmo della fama generato da Il padrino, si è concentrata principalmente su commedie erotiche come Lucrezia giovane, La nuora giovane, Peccati in famiglia e La profanazione. Durante la produzione di Peccati in famiglia, film del 1975, Simonetta ha conosciuto Michele Placido. Tra i due è nato un amore intenso che li ha portati a sposarsi nel 1989 e a rimanere insieme fino al 1994.

Con l’arrivo del primo figlio, la talentuosa attrice e cantante Violante Placido, Simonetta Stefanelli ha fatto una pausa dalla sua carriera artistica per concentrarsi sulla famiglia. Ha fatto un ritorno trionfale ai primi anni ’80, anche recitando con il suo marito Michele Placido. La coppia ha poi avuto due altri figli, Michelangelo (1989) e l’attore Marco Brenno Placido (1991). All’inizio degli anni ’90, Simonetta Stefanelli ha deciso di abbandonare l’industria cinematografica e di lanciarsi nel settore commerciale.

Dettagli sulla prole dell’attore Michele Placido

La primogenita del matrimonio tra Michele Placido e Simonetta Stefanelli è Violante, seguita dai due fratelli Michelangelo e Brenno Placido. Dopo il divorzio nel 1994, Michele Placido ha avuto un altro figlio, Inigo, da un’intensa storia d’amore con Virginie Alexandre. Attualmente sposato con Federica Vincenti dal 2012, Michele è padre di un quinto figlio, Gabriele, nato nel 2006.

Per saperne di più sui figli di Michele Placido: Violante ha 44 anni, è ben conosciuta come attrice e cantante. Michelangelo ha 31 anni e ha già diverse esperienze come regista nonostante la giovane età. Inigo è il frutto dell’unione extraconiugale con Virginie Alexandre, tuttavia ha seguito le orme del padre diventando attore e regista. Brenno, di 29 anni, è anch’egli un attore. Infine c’è Gabriele il più giovane, nato dalla relazione tra Michele Placido e Federica Vincenti, la sua attuale moglie.