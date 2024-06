Chiara Ferragni criticata per i selfie “imposti”: «Belli i sorrisi falsi». E nel frattempo perde altri 100 mila follower (e manda frecciatine a Fedez)

Critiche ai Post di Chiara Ferragni

Ormai è tutto un fake, almeno secondo molti follower di Chiara Ferragni. Non solo la campagna di beneficenza con i pandori Balocco è finita sotto accusa, ma anche la sua attività su Instagram dopo la separazione da Fedez. I suoi post, i selfie e le espressioni sembrano sempre più forzati. La stessa Ferragni ha spesso ribadito che non tutto ciò che si vede su Instagram corrisponde alla realtà, ma secondo i follower il concetto di “araba fenice” sembra esagerato.





I Post di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è attualmente in vacanza a Forte dei Marmi con i suoi figli, Leone e Vittoria, e lo ha condiviso con i fan tramite svariate storie su Instagram. Ha pubblicato nuovi post in cui appare in selfie o immortalata con vari outfit. La didascalia dei suoi post include cuori colorati e l’emoticon di un “fuoco”. Sebbene i suoi post ricevano migliaia di like e commenti, molti la criticano per quello che percepiscono come un tentativo forzato di rispondere ai gossip su Fedez e le sue nuove fiamme, come a dire: “Io sto benissimo”.

C’è chi commenta sarcasticamente con frasi come: «Belli i sorrisi finti» o «Teneri tutti questi tentativi di recuperare credibilità col pubblico attraverso foto “buffe” e “spontanee”». Nonostante i tentativi di Chiara di mantenere una buona immagine, sembra che la sua “missione” di recuperare credibilità sia fallita. Prima dello scandalo Balocco, contava quasi 30 milioni di follower; ora, dopo vari episodi controversi, ne conta 28,9 milioni.

La Frecciatina a Fedez

Tra i sorrisi finti e le critiche, Chiara Ferragni avrebbe lanciato una nuova frecciatina a Fedez postando uno screenshot mentre ascolta la canzone “30°C” di Anna Pepe. Di recente, Fedez è stato ospite su Twitch insieme alla cantante Anna Pepe, dove un commento volgare durante la diretta ha causato una risata imbarazzante da parte del rapper. La reazione di Fedez ha sollevato polemiche e lo streamer Il Rosso si è dissociato dalla battuta.

Anna Pepe, in risposta a una proposta di duetto con Fedez, ha rifiutato ironicamente, suggerendo che Fedez e lo streamer sarebbero una coppia migliore. Chiara avrebbe mostrato il suo sostegno alla rapper con una storia su Instagram, apparentemente lanciando un’altra frecciatina al suo ex.

Le critiche dei follower di Chiara Ferragni riguardo alle sue recenti attività su Instagram sono numerose e spesso severe. Le accuse di falsità e le frecciatine a Fedez sembrano alimentare ulteriormente il fuoco delle polemiche. La perdita di follower dopo lo scandalo Balocco e altri episodi controversi evidenzia le difficoltà che l’influencer sta affrontando nel mantenere la sua immagine pubblica. Resta da vedere come Chiara gestirà queste critiche e se riuscirà a riconquistare la fiducia dei suoi follower.